Букет тюльпанов может убить вашего кота: чем опасны весенние цветы

Кошки обожают грызть растения. Особенно их привлекают срезанные цветы с их интенсивным ароматом и свежими листьями. Но многие весенние цветы ядовиты, в том числе и тюльпаны.

Тюльпаны смертельно опасны для кошек из-за содержания токсичных лактонов (тулипалинов A и B). Именно он отвечает за яркий цвет цветов. Однако этот токсин содержится не только в лепестках, но и в стеблях, листьях и особенно в луковицах, пишет Bild.

Если кошка съест тюльпан, то это вызовет сильную рвоту, диарею, слюнотечение, депрессию, а в тяжелых случаях — судороги и нарушение сердечного ритма, требующие срочной ветеринарной помощи.

Многие считают, что лепестки безвредны, поскольку они съедобны даже для человека и имеют слегка сладковатый вкус. Однако это не относится к кошкам. Из-за своего небольшого веса они гораздо более чувствительны. Даже один лепесток или часть цветка могут вызвать сильное отравление.

Вода в вазе также недопустима. Тюльпаны выделяют в воду свой токсин. Кошкам категорически нельзя ее пить.

Токсичные продукты метаболизма накапливаются в организме, вызывая рвоту. Также возможны судороги и воспаление поджелудочной железы. Без своевременного лечения в течение 24-48 часов может частично или полностью развиться почечная недостаточность. При отсутствии лечения отравление может привести к летальному исходу в течение трех-семи дней.

Если кошка погрызла тюльпаны, ее следует немедленно убрать подальше от растения. Чтобы предотвратить дальнейшее проглатывание, можно аккуратно удалить остатки растения изо рта кошки.

Предложите животному свежую воду. Это может помочь несколько разбавить токсины. Если у животного уже проявляются такие симптомы, как рвота или диарея, необходимо отвезти его к ветеринару.

Если тюльпаны растут в вашем саду, то обычно опасаться нечего. На выгуле кошки предпочитают есть обычную траву. В очень редких случаях они будут пробовать тюльпаны. Однако с букетом в гостиной все иначе – особенно если нет альтернативы, например, кошачьей травы.

