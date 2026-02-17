Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Как понять, что кот вас любит: 12 удивительных фактов о пушистиках

что нужно знать о котах
Интересные факты о котах | Фото: Unsplash

Даже опытные владельцы кошек часто не подозревают, насколько сложными и коммуникабельными являются их любимцы. Ветеринары говорят, что люди заблуждаются относительно многих аспектов кошачьего поведения — от языка тела до уникальных способностей.

17 февраля отмечают Международный день кошек, поэтому Фокус делится малоизвестными фактами, которые могут удивить даже ярых "кошатников".

Специалисты объясняют: коты лучше всего чувствуют себя тогда, когда имеют выбор и контроль над своей средой. Им необходимо реализовывать природные инстинкты — охотиться, царапать, играть, пишет Good Housekeeping.

Интересные факты о котах

  • Отпечаток носа каждого кота уникален — как отпечаток пальца у человека.
  • Кроме того, коты не являются ночными животными: они активны на рассвете и в сумерках, следуя ритму охоты своих диких предков.
  • Несмотря на распространенный миф, кошки не всегда приземляются на лапы. Хотя они имеют рефлекс, который помогает переворачиваться в воздухе, падение с высоты может быть опасным и травматичным.
  • Еще одна интересная особенность — коты не чувствуют сладкого вкуса, ведь их вкусовые рецепторы приспособлены к мясной диете.
  • Трехцветные и "черепаховые" коты почти всегда являются самками, тогда как рыжие коты в большинстве случаев — самцы.
  • Исследователи также отмечают, что коты мяукают преимущественно только для общения с людьми, а между собой используют другие сигналы.
  • Они способны узнавать свои имена, но реагируют на них в зависимости от настроения.
  • Мурлыканье может иметь лечебный эффект: его частота связана с процессами заживления тканей и костей.
  • При этом мурлыканье не всегда означает радость — иногда так животное успокаивает себя во время стресса или боли.
  • Когда кот "месит лапками", это сигнал комфорта и безопасности, а медленное моргание глазами считается своеобразным проявлением любви и доверия к человеку.
  • Коробки и замкнутые пространства помогают котам снизить уровень стресса.
  • Резкое дергание хвостом обычно свидетельствует о раздражении, а не радости, как у собак.
Відео дня

Специалисты отмечают: внимательное наблюдение за поведением любимца помогает лучше понять его потребности и сделать жизнь животного более комфортной.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Фокус писал, какие стильные комнатные растения могут отравить домашних любимцев.