Як зрозуміти, що кіт вас любить: 12 дивовижних фактів про пухнастиків

Навіть досвідчені власники котів часто не підозрюють, наскільки складними й комунікабельними є їхні улюбленці. Ветеринари кажуть, що люди помиляються щодо багатьох аспектів котячої поведінки — від мови тіла до унікальних здібностей.

17 лютого відзначають Міжнародний день котів, тому Фокус ділиться маловідомими фактами, які можуть здивувати навіть затятих "кошатників".

Фахівці пояснюють: коти найкраще почуваються тоді, коли мають вибір і контроль над своїм середовищем. Їм необхідно реалізовувати природні інстинкти — полювати, дряпати, гратися, пише Good Housekeeping.

Цікаві факти про котів

Відбиток носа кожного кота унікальний — як відбиток пальця у людини.

Крім того, коти не є нічними тваринами: вони найактивніші на світанку та в сутінках, наслідуючи ритм полювання своїх диких предків.

Попри поширений міф, коти не завжди приземляються на лапи. Хоча вони мають рефлекс, що допомагає перевертатися в повітрі, падіння з висоти може бути небезпечним і травматичним.

Ще одна цікава особливість — коти не відчувають солодкого смаку, адже їхні смакові рецептори пристосовані до м’ясної дієти.

Триколірні та "черепахові" коти майже завжди є самками, тоді як руді коти у більшості випадків — самці.

Дослідники також зазначають, що коти нявкають переважно лише для спілкування з людьми, а між собою використовують інші сигнали.

Вони здатні впізнавати свої імена, але реагують на них залежно від настрою.

Муркотіння може мати лікувальний ефект: його частота пов’язана з процесами загоєння тканин і кісток.

Водночас муркотіння не завжди означає радість — іноді так тварина заспокоює себе під час стресу чи болю.

Коли кіт "місить лапками", це сигнал комфорту й безпеки, а повільне моргання очима вважається своєрідним проявом любові та довіри до людини.

Коробки та замкнені простори допомагають котам знизити рівень стресу.

Різке смикання хвостом зазвичай свідчить про роздратування, а не радість, як у собак.

Фахівці наголошують: уважне спостереження за поведінкою улюбленця допомагає краще зрозуміти його потреби та зробити життя тварини комфортнішим.

