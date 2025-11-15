Як довго можна залишати котів самих в квартирі, щоб їм не нашкодити

Коти часто здаються ідеальними самостійними улюбленцями, проте нові наукові дані свідчать: тривала самотність шкодить їхньому психічному здоров’ю. Попри поширену думку, що ці тварини не потребують постійної уваги, вони можуть відчувати стрес, тривогу й навіть депресію, якщо залишаються наодинці надовго.

Дослідження, опубліковане у виданні PLOS ONE, показало, що коти, яких залишають самих більш ніж на шість годин кілька разів на тиждень, часто демонструють ознаки тривоги розлуки. Серед типових проявів — надмірне нявкання, псування меблів, млявість або навіть неохайна поведінка. Науковці підрахували, що понад 10% домашніх котів, які регулярно перебувають на самоті, мають психологічні проблеми через нестачу уваги, пише Journals of India.

Скільки можна залишати кота самого

Фахівці наголошують: здорових дорослих котів не варто залишати без нагляду більш ніж на 24 години, а 48 годин — це вже крайня межа. Для кошенят, літніх або хворих тварин самотність може бути особливо шкідливою. Окрім води, їжі та чистого лотка, тварині потрібна й розумова стимуляція — інтерактивні іграшки або ж інший кіт-компаньйон.

Коти — соціальні створіння

"Емоційне здоров’я котів напряму залежить від регулярної взаємодії", — зазначає докторка Ліза Нгуєн, експертка з поведінки тварин. Її дослідження 2024 року підтверджує, що тривала ізоляція може викликати руйнівні для психіки наслідки. Подібну думку висловлює ветеринарна поведінкова спеціалістка Емілі Харкорт: "Надто багато часу на самоті може мати серйозні наслідки для поведінки та здоров’я котів".

Як допомогти котові впоратися з самотністю

Щоб зменшити стрес улюбленця, експерти радять:

залишати іграшки, які імітують полювання;

використовувати годівниці-головоломки;

підтримувати стабільний режим дня;

просити знайомих або петсітера навідувати тварину під час відсутності;

за потреби — застосовувати феромонні дифузори або поради ветеринара.

За даними Американської ветеринарної асоціації, поведінкові розлади через ізоляцію — одна з головних причин звернень до ветеринарів. Тож увага до емоційних потреб кота — не менш важлива, ніж турбота про його фізичне здоров’я.

