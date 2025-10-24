Коли нявкання — не просто "розмова": як розпізнати хворобу у кішки

Деякі кішки можуть "говорити" годинами — нявкати, муркотіти, кликати господаря знову і знову. Фахівці пояснюють, що це залежить від характеру та причини, через яку кішка нявкає.

Нявкання — лише один зі способів котячого спілкування. Крім нього, тварини використовують цілий арсенал звуків: гарчання, шипіння, муркотіння, крик чи "чирікання". Кожен звук має своє значення — від попередження до запрошення до гри, пише Catster.

Коли нявкання може набриднути навіть кішці

Іноді пухнасті друзі справді можуть втратити інтерес до власного нявкання, особливо якщо воно не дає бажаного результату — наприклад, уваги господаря. Проте частіше все навпаки: щоб домогтися свого, кішка лише підвищує гучність.

Основні причини, чому кішки нявкають

1. Вітання. Це своєрідне "Привіт!" від вашого улюбленця. Кішки часто відповідають на звернення господаря.

2. Комунікація. Так вони виражають емоції або потреби — голод, цікавість чи дискомфорт.

3. Прагнення уваги. Якщо кішка треться, стрибає чи "топче" лапами — вона хоче спілкування.

4. Голод. Порожня миска — привід для гучних скарг. Деякі тварини навіть намагаються "нагадати" про час вечері.

5. Період спарювання. Кішки, що шукають партнера, можуть видавати надзвичайно гучні звуки. Ветеринари радять стерилізувати тварин до 6-місячного віку, щоб уникнути такої поведінки.

6. Старіння та сплутаність свідомості. У літніх котів (10–15 років) може з’являтися дезорієнтація або "котяча деменція". У такому разі важливо не змінювати обстановку й проконсультуватися з ветеринаром.

7. Хвороба. Надмірне нявкання може бути симптомом болю чи захворювань, зокрема гіпертиреозу, проблем із нирками або артриту.

Дикі і домашні кішки

Цікаво, що дикі коти, які ніколи не контактували з людьми, майже не нявкають. Цей тип звукового спілкування — результат еволюції поруч із людиною. Якщо ж безпритульна кішка активно "розмовляє" — ймовірно, вона колись мала господаря.

Коли варто звертатися до ветеринара

Якщо кішка раптом почала нявкати більше, ніж зазвичай, або змінилася її поведінка, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям. В такому разі не зволікайте зі зверненням до спеціаліста.

