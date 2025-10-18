Гуляти не просяться: 10 порід собак, які люблять сидіти вдома

Власники собак знають, що турбота про улюбленця — це не лише радість, а й відповідальність: регулярні тренування, прогулянки, збалансоване харчування. Але не всі породи потребують годинами бігати на вулиці, аби залишатися щасливими. Деякі цілком задоволені короткими прогулянками та спокійним відпочинком поруч із господарем.

Як розповів експерт із домашніх тварин і CEO Pets4Homes Аксель Лагеркранц, існують породи, яким достатньо кількох коротких прогулянок на день, щоб залишатися у формі, пише Express.

"Усі собаки потребують фізичної активності, навіть ті, яких вважають лінивими. Але є породи, яким вистачає пів години прогулянки, щоб бути цілком задоволеними", — зазначив фахівець.

ТОП-10 найменш активних собак

10. Кламбер-спанієль (Clumber Spaniel)

М’який, доброзичливий і спокійний. Цим собакам вистачає приблизно однієї години прогулянки на день. Вони чудово ладнають із дітьми та іншими тваринами.

9. Йоркширський тер’єр

Попри вибуховий характер, ці маленькі тер’єри швидко втомлюються. Кілька 30-хвилинних прогулянок — і енергії як не було.

8. Віппет (Whippet)

Мініатюрна версія грейгаунда. Ці собаки обожнюють короткі забіги, а решту дня проводять у спокої. Відомі ніжним і лагідним характером.

7. Ірландський вовкодав (Irish Wolfhound)

Великий, але спокійний "гігант". Швидко спалює енергію й любить подрімати після короткої активності.

6. Італійський грейгаунд (Italian Greyhound)

Невеликий, граційний і лагідний. Обожнює обійми більше, ніж тривалі прогулянки.

Не всі породи собак потребують годинами бігати на вулиці Фото: Unsplash

5. Грейгаунд (Greyhound)

Найшвидша собака у світі насправді є "швидкісним диванним улюбленцем". Їм потрібно лише кілька коротких вигулів і одна нагода пробігтись без повідка.

4. Бульмастиф (Bullmastiff)

Великий і спокійний охоронець. Віддає перевагу повільним прогулянкам і тривалому відпочинку вдома.

3. Чау-чау (Chow Chow)

Пухнастий і незалежний, потребує приблизно години помірної активності на день. Любить проводити час із господарем і бути поруч у всіх домашніх справах.

2. Чихуахуа (Chihuahua)

Найменша порода у світі, але з великим характером. Через короткі лапки навіть коротка прогулянка для неї — справжній марафон.

1. Англійський бульдог (English Bulldog)

"Найлінивіша" порода у списку. Їм вистачає кількох коротких, неквапливих прогулянок. Через особливу будову морди не люблять інтенсивних навантажень.

