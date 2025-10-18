Гулять не просятся: 10 пород собак, которые любят сидеть дома
Владельцы собак знают, что забота о любимце — это не только радость, но и ответственность: регулярные тренировки, прогулки, сбалансированное питание. Но не все породы нуждаются в часах бегать на улице, чтобы оставаться счастливыми. Некоторые вполне довольны короткими прогулками и спокойным отдыхом рядом с хозяином.
Как рассказал эксперт по домашним животным и CEO Pets4Homes Аксель Лагеркранц, существуют породы, которым достаточно нескольких коротких прогулок в день, чтобы оставаться в форме, пишет Express.
"Все собаки нуждаются в физической активности, даже те, которых считают ленивыми. Но есть породы, которым хватает полчаса прогулки, чтобы быть вполне довольными", — отметил специалист.
ТОП-10 наименее активных собак
10. Кламбер-спаниель (Clumber Spaniel)
Мягкий, дружелюбный и спокойный. Этим собакам хватает примерно одного часа прогулки в день. Они прекрасно ладят с детьми и другими животными.
9. Йоркширский терьер
Несмотря на взрывной характер, эти маленькие терьеры быстро устают. Несколько 30-минутных прогулок — и энергии как не бывало.
8. Уиппет (Whippet)
Миниатюрная версия грейгаунда. Эти собаки обожают короткие забеги, а остаток дня проводят в покое. Известны нежным и ласковым характером.
7. Ирландский волкодав (Irish Wolfhound)
Большой, но спокойный "гигант". Быстро сжигает энергию и любит вздремнуть после короткой активности.
6. Итальянский грейгаунд (Italian Greyhound)
Небольшой, грациозный и ласковый. Обожает объятия больше, чем длительные прогулки.
5. Грейгаунд (Greyhound)
Самая быстрая собака в мире на самом деле является "скоростным диванным любимцем". Им нужно лишь несколько коротких выгулов и одна возможность пробежаться без поводка.
4. Бульмастиф (Bullmastiff)
Крупный и спокойный охранник. Предпочитает медленные прогулки и длительный отдых дома.
3. Чау-чау (Чау-чау)
Пушистый и независимый, требует около часа умеренной активности в день. Любит проводить время с хозяином и быть рядом во всех домашних делах.
2. Чихуахуа (Chihuahua)
Самая маленькая порода в мире, но с большим характером. Из-за коротких лапок даже короткая прогулка для нее — настоящий марафон.
1. Английский бульдог (English Bulldog)
Самая "ленивая" порода в списке. Им хватает нескольких коротких, неторопливых прогулок. Из-за особого строения морды не любят интенсивных нагрузок.
