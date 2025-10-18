Гулять не просятся: 10 пород собак, которые любят сидеть дома

Владельцы собак знают, что забота о любимце — это не только радость, но и ответственность: регулярные тренировки, прогулки, сбалансированное питание. Но не все породы нуждаются в часах бегать на улице, чтобы оставаться счастливыми. Некоторые вполне довольны короткими прогулками и спокойным отдыхом рядом с хозяином.

Как рассказал эксперт по домашним животным и CEO Pets4Homes Аксель Лагеркранц, существуют породы, которым достаточно нескольких коротких прогулок в день, чтобы оставаться в форме, пишет Express.

"Все собаки нуждаются в физической активности, даже те, которых считают ленивыми. Но есть породы, которым хватает полчаса прогулки, чтобы быть вполне довольными", — отметил специалист.

ТОП-10 наименее активных собак

10. Кламбер-спаниель (Clumber Spaniel)

Мягкий, дружелюбный и спокойный. Этим собакам хватает примерно одного часа прогулки в день. Они прекрасно ладят с детьми и другими животными.

9. Йоркширский терьер

Несмотря на взрывной характер, эти маленькие терьеры быстро устают. Несколько 30-минутных прогулок — и энергии как не бывало.

8. Уиппет (Whippet)

Миниатюрная версия грейгаунда. Эти собаки обожают короткие забеги, а остаток дня проводят в покое. Известны нежным и ласковым характером.

7. Ирландский волкодав (Irish Wolfhound)

Большой, но спокойный "гигант". Быстро сжигает энергию и любит вздремнуть после короткой активности.

6. Итальянский грейгаунд (Italian Greyhound)

Небольшой, грациозный и ласковый. Обожает объятия больше, чем длительные прогулки.

Не все породы собак нуждаются в часах бегать на улице Фото: Unsplash

5. Грейгаунд (Greyhound)

Самая быстрая собака в мире на самом деле является "скоростным диванным любимцем". Им нужно лишь несколько коротких выгулов и одна возможность пробежаться без поводка.

4. Бульмастиф (Bullmastiff)

Крупный и спокойный охранник. Предпочитает медленные прогулки и длительный отдых дома.

3. Чау-чау (Чау-чау)

Пушистый и независимый, требует около часа умеренной активности в день. Любит проводить время с хозяином и быть рядом во всех домашних делах.

2. Чихуахуа (Chihuahua)

Самая маленькая порода в мире, но с большим характером. Из-за коротких лапок даже короткая прогулка для нее — настоящий марафон.

1. Английский бульдог (English Bulldog)

Самая "ленивая" порода в списке. Им хватает нескольких коротких, неторопливых прогулок. Из-за особого строения морды не любят интенсивных нагрузок.

