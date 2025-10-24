Когда мяуканье — не просто "разговор": как распознать болезнь у кошки

Некоторые кошки могут "говорить" часами — мяукать, мурлыкать, звать хозяина снова и снова. Специалисты объясняют, что это зависит от характера и причины, по которой кошка мяукает.

Мяуканье — лишь один из способов кошачьего общения. Кроме него, животные используют целый арсенал звуков: рычание, шипение, мурлыканье, крик или "чириканье". Каждый звук имеет свое значение — от предупреждения до приглашения к игре, пишет Catster.

Когда мяуканье может надоесть даже кошке

Иногда пушистые друзья действительно могут потерять интерес к собственному мяуканью, особенно если оно не дает желаемого результата — например, внимания хозяина. Однако чаще все наоборот: чтобы добиться своего, кошка лишь повышает громкость.

Основные причины, почему кошки мяукают

1. Приветствие. Это своеобразное "Привет!" от вашего любимца. Кошки часто отвечают на обращение хозяина.

2. Коммуникация. Так они выражают эмоции или потребности — голод, любопытство или дискомфорт.

Відео дня

3. Стремление к вниманию. Если кошка трется, прыгает или "топчет" лапами — она хочет общения.

4. Голод. Пустая миска — повод для громких жалоб. Некоторые животные даже пытаются "напомнить" о времени ужина.

5. Период спаривания. Кошки, ищущие партнера, могут издавать чрезвычайно громкие звуки. Ветеринары советуют стерилизовать животных до 6-месячного возраста, чтобы избежать такого поведения.

6. Старение и спутанность сознания. У пожилых кошек (10-15 лет) может появляться дезориентация или "кошачья деменция". В таком случае важно не менять обстановку и проконсультироваться с ветеринаром.

7. Болезнь. Чрезмерное мяуканье может быть симптомом боли или заболеваний, в частности гипертиреоза, проблем с почками или артрита.

Дикие и домашние кошки

Интересно, что дикие кошки, которые никогда не контактировали с людьми, почти не мяукают. Этот тип звукового общения — результат эволюции рядом с человеком. Если же бездомная кошка активно "разговаривает" — вероятно, у нее когда-то был хозяин.

Когда стоит обращаться к ветеринару

Если кошка вдруг начала мяукать больше, чем обычно, или изменилось ее поведение, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В таком случае не медлите с обращением к специалисту.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

ТОП-10 наименее активных собак, которые не нуждаются часами бегать на улице, чтобы оставаться счастливыми.

Ученые определили, какие породы собак считаются самыми послушными и лучше всего подходят для изучения команд.

Кроме того, Фокус писал, какие стильные комнатные растения могут отравить домашних любимцев.