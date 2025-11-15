Как долго можно оставлять котов одних в квартире, чтобы им не навредить

Коты часто кажутся идеальными самостоятельными питомцами, однако новые научные данные свидетельствуют: длительное одиночество вредит их психическому здоровью. Несмотря на распространённое мнение, что эти животные не нуждаются в постоянном внимании, они могут испытывать стресс, тревогу и даже депрессию, если остаются наедине надолго.

Исследование, опубликованное в издании PLOS ONE, показало, что коты, которых оставляют одних более чем на шесть часов несколько раз в неделю, часто демонстрируют признаки тревоги разлуки. Среди типичных проявлений — чрезмерное мяуканье, порча мебели, вялость или даже неопрятное поведение. Ученые подсчитали, что более 10% домашних кошек, которые регулярно находятся в одиночестве, имеют психологические проблемы из-за недостатка внимания, пишет Journals of India.

Сколько можно оставлять кота одного

Специалисты отмечают: здоровых взрослых кошек не стоит оставлять без присмотра более чем на 24 часа, а 48 часов — это уже крайний предел. Для котят, пожилых или больных животных одиночество может быть особенно вредным. Кроме воды, еды и чистого лотка, животному нужна и умственная стимуляция — интерактивные игрушки или другой кот-компаньон.

Коты — социальные создания

"Эмоциональное здоровье кошек напрямую зависит от регулярного взаимодействия", — отмечает доктор Лиза Нгуен, эксперт по поведению животных. Ее исследование 2024 года подтверждает, что длительная изоляция может вызвать разрушительные для психики последствия. Подобное мнение высказывает ветеринарная поведенческая специалистка Эмили Харкорт: "Слишком много времени в одиночестве может иметь серьезные последствия для поведения и здоровья кошек".

Как помочь коту справиться с одиночеством

Чтобы уменьшить стресс любимца, эксперты советуют:

оставлять игрушки, имитирующие охоту;

использовать кормушки-головоломки;

поддерживать стабильный режим дня;

просить знакомых или петситера навещать животное во время отсутствия;

при необходимости — применять феромонные диффузоры или советы ветеринара.

По данным Американской ветеринарной ассоциации, поведенческие расстройства из-за изоляции — одна из главных причин обращений к ветеринарам. Поэтому внимание к эмоциональным потребностям кота — не менее важна, чем забота о его физическом здоровье.

