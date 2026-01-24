Це виводить з себе вашого кота: 6 речей, які дратують домашніх улюбленців

Спільне життя завжди пов’язане з дрібними подразниками — і ваш кіт не є винятком. Так само як вас може дратувати безлад у лотку чи подряпаний диван, ваш пухнастий улюбленець теж може відчувати роздратування через дії людини. Проблема в тому, що коти спілкуються інакше, тож багато власників не помічають тонких сигналів невдоволення.

Експерти зібрали шість поширених речей, які дратують котів найбільше. Розуміння цих тригерів допоможе зменшити стрес тварини, покращити її поведінку та зміцнити зв’язок між котом і власником, пише Parade Pets.

Це не означає, що кіт вас не любить. Проте інколи люди несвідомо порушують межі тварини. За словами ветеринарки Еймі Ворнер, знання таких подразників допомагає поважати простір кота та знижувати рівень стресу. Водночас кожен кіт індивідуальний: те, що дратує одного, може не викликати такої ж реакції в іншого. Однак існують спільні речі, які більшість котів сприймають негативно.

Шість речей, які дратують котів, за словами ветеринарів

1. Великі зміни в оточенні

Відео дня

Коти залежать від рутини та передбачуваності. Навіть незначні зміни можуть викликати у них стрес. Переїзд, поява нових людей у домі або перестановка меблів часто призводять до тривожної чи замкненої поведінки. Фахівці наголошують: це реакція на стрес, а не впертість чи "поганий характер".

2. Одяг для тварин

Хоча одяг для котів може здаватися милим, для більшості тварин він є джерелом дискомфорту. Одяг обмежує рухи, впливає на рівновагу та заважає орієнтуватися в просторі. Навіть якщо кіт терпить костюм, це не означає, що йому подобається.

3. Липкі поверхні

Коти дуже охайні й не люблять, коли їхні лапи забруднюються. Липкі поверхні викликають у них сильне роздратування, адже таке забруднення складно очистити. Неможливість позбутися липкості може спричиняти тривогу, тому більшість котів уникають таких місць.

4. Доторки до хвоста

Хвіст — надзвичайно чутлива частина тіла, пов’язана з хребтом і вираженням емоцій. Раптові дотики або хватання за хвіст можуть сприйматися як загроза й провокувати агресію або втечу.

5. Гучні звуки

Слух котів значно чутливіший за людський. Те, що здається людині просто гучним, для кота може бути оглушливим. Через це тварини часто ховаються під час грози, феєрверків або гучної музики.

6. Різкі запахи

Нюх у котів надзвичайно розвинений. Сильні аромати, зокрема запахи мийних засобів, ароматизованого наповнювача чи парфумів, можуть бути для них нестерпними. Такі запахи часто викликають роздратування та бажання уникати певних місць у домі.

Фахівці радять уважніше спостерігати за поведінкою кота та, за можливості, усувати чинники, які викликають у нього стрес. Це допоможе зробити спільне життя комфортнішим для обох сторін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вчені провели нове дослідження щодо котів: що вони вияснили про домашніх улюбленців.

Як довго можна залишати котів самих в квартирі, щоб їм не нашкодити.

Крім того, Фокус писав, які стильні кімнатні рослини можуть отруїти домашніх улюбленців.