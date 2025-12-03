Вчені провели нове дослідження щодо котів: що вони вияснили про домашніх улюбленців

Котолюбів у попкультурі часто зображають жінками — від Елеонори Абернеґі з "Сімпсонів" до Анджели Мартін з "Офісу". Однак нове дослідження може засмутити прихильниць цього стереотипу: виявилося, що коти приділяють чоловікам більше уваги.

Науковці встановили, що домашні улюбленці значно голосніше та частіше нявкають під час вітання саме чоловіків, а не жінок, пише Daily Mail.

Дослідники припускають, що це може бути пов’язано з тим, що чоловіки загалом менш уважні до своїх тварин і роблять менше "сюсюкань", змушуючи котів підвищувати "гучність", аби бути поміченими.

У межах роботи команда з Анкарського університету в Туреччині вивчала поведінку 31 кота та їхніх головних власників у домашніх умовах. Господарів попросили носити камеру на грудях та знімати перші хвилини після повернення додому, поводячись максимально природно.

Аналіз сотень відео показав, що коти частіше vocalізували — нявкали, муркотіли й видавали характерні "цвірінькаючі" звуки — під час вітання чоловіків.

Відео дня

У середньому за перші 100 секунд зустрічі коти видавали 4,3 звукових сигнали для чоловіків проти лише 1,8 для жінок.

Попередні дослідження показували, що жінки більше розмовляють зі своїми тваринами й краще розуміють котячі вокалізації. Вони також частіше використовують "дитячий" високий тон, звертаючись до улюбленця.

"Тому можливо, що чоловікам потрібні більш очевидні звукові сигнали, щоб помітити та відреагувати на потреби кота", — пояснюють автори статті, опублікованої в журналі Ethology.

"Це може підсилювати схильність котів застосовувати частіше й пряміші вокалізації, щоб привернути увагу чоловічих власників".

Також дослідники вивчали, як саме коти вітають своїх людей: піднятий догори хвіст, наближення до господаря та "алорубінг" — коли тварина треться головою чи боком, позначаючи вас своїм запахом.

Попри думку скептиків, що коти наближаються до людей лише заради їжі, дослідники з’ясували, що харчовий мотив не був головним фактором у їхній поведінці.

Натомість тварини дійсно раділи поверненню людини та вітали її з почуття радості чи полегшення.

Загалом дослідження демонструє: коти адаптують стиль спілкування залежно від того, хто їхній власник.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ветеринари назвали 5 найкращих порід собак для тих, у кого вдома є коти.

Як довго можна залишати котів самих в квартирі, щоб їм не нашкодити.

Крім того, Фокус писав, які стильні кімнатні рослини можуть отруїти домашніх улюбленців.