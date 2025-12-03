Ученые провели новое исследование о котах: что они выяснили о домашних любимцах

Котолюбов в поп-культуре часто изображают женщинами — от Элеоноры Абернеги из "Симпсонов" до Анджелы Мартин из "Офиса". Однако новое исследование может огорчить поклонниц этого стереотипа: оказалось, что коты уделяют мужчинам больше внимания.

Ученые установили, что домашние любимцы значительно громче и чаще мяукают во время приветствия именно мужчин, а не женщин, пишет Daily Mail.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что мужчины в целом менее внимательны к своим животным и делают меньше "сюсюканий", заставляя котов повышать "громкость", чтобы быть замеченными.

В рамках работы команда из Анкарского университета в Турции изучала поведение 31 кота и их главных владельцев в домашних условиях. Хозяев попросили носить камеру на груди и снимать первые минуты после возвращения домой, ведя себя максимально естественно.

Анализ сотен видео показал, что коты чаще вокализировали — мяукали, мурлыкали и издавали характерные "чирикающие" звуки — во время приветствия мужчин.

В среднем за первые 100 секунд встречи коты выдавали 4,3 звуковых сигнала для мужчин против лишь 1,8 для женщин.

Предыдущие исследования показывали, что женщины больше разговаривают со своими животными и лучше понимают кошачьи вокализации. Они также чаще используют "детский" высокий тон, обращаясь к питомцу.

"Поэтому возможно, что мужчинам нужны более очевидные звуковые сигналы, чтобы заметить и отреагировать на потребности кота", — объясняют авторы статьи, опубликованной в журнале Ethology.

"Это может усиливать склонность кошек применять более частые и прямые вокализации, чтобы привлечь внимание мужских владельцев".

Также исследователи изучали, как именно коты приветствуют своих людей: поднятый вверх хвост, приближение к хозяину и "алорубинг" — когда животное трется головой или боком, обозначая вас своим запахом.

Несмотря на мнение скептиков, что коты приближаются к людям только ради еды, исследователи выяснили, что пищевой мотив не был главным фактором в их поведении.

Зато животные действительно радовались возвращению человека и приветствовали его с чувством радости или облегчения.

В целом исследование демонстрирует: коты адаптируют стиль общения в зависимости от того, кто их владелец.

