Ветеринары назвали 5 лучших пород собак для тех, у кого дома есть коты (фото)

Коты — это домашние любимцы, которые легко могут подвергаться стрессу, из-за чего появление другого животного может травмировать и раздражать их. Из-за этого многие люди отказываются заводить собаку.

Опасения по поводу заведения нового питомца напрасны, поскольку единственное, что нужно, это выбрать "правильную" породу собаки. Ветеринары назвали, какие породы самые спокойные и лучше всего подойдут для тех, у кого уже есть коты, передает издание Newsweek.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Кавалер кинг чарльз спаниель прекрасно подойдет для тех, кто имеет кошек

Кавалер кинг чарльз спаниель — британская порода собак типа спаниель, ласковая и неприхотливая семейная собака, которая хорошо ладит как с котами, так и другими членами семьи, в том числе детьми. Джейми Ричардсон, ветеринар, считает, что это один из лучших вариантов для тех, у кого уже есть кошки, поскольку эти собаки спокойные и общительные.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд — спокойная и общительная собака

Бернский зенненхунд, несмотря на то, что относится к крупным породам собак, считается спокойным и добродушным питомцем. Ветеринары утверждают, что эти собаки очень привязаны к своим семьям, а также очень уравновешены, из-за чего легко уживаются с котами под одной крышей.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер в любом возрасте прекрасно ладит с людьми и другими питомцами Фото: Из открытых источников

Золотистых ретриверов часто заводят в семьях, поскольку те прекрасно ладят с детьми, а также могут быть хорошими компаньонами для кошек. Ветеринары считают, что эти собаки в любом возрасте способны подружиться с другими питомцами, однако советуют знакомить их с котами как можно раньше.

Золотистые ретриверы игривы, поэтому, если в семье есть коты, лучше, чтобы у питомцев было время адаптироваться.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер хорошо контактирует с людьми и другими животными в доме Фото: Unsplash

Хотя лабрадоры-ретриверы крупные собаки крепкого телосложения, у них нежный характер, который делает их замечательными и неконфликтными домашними любимцами. Они прекрасно ладят с котами, хотя иногда на то, чтобы животные подружились, понадобится некоторое время, считают ветеринары.

Мопс

Мопсы хорошо ладят с людьми и котами Фото: Daily Mail

Породу мопс выводили для того, чтобы те были домашними любимцами. Поэтому они лишены охотничьих инстинктов, поэтому не будут гоняться за котами, как это делают некоторые другие породы собак, утверждают ветеринары.

Также мопсы спокойные и уравновешенные, из-за чего могут вообще не обращать внимание на котов. Поэтому они не нуждаются в предварительном знакомстве между собой.

