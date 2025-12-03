Ветеринари назвали 5 найкращих порід собак для тих, у кого вдома є коти (фото)

Коти — це домашні улюбленці, які легко можуть піддаватися стресу, через що поява іншої тварини може травмувати та дратувати їх. Через це чимало людей відмовляється заводити собаку.

Побоювання щодо заведення нового улюбленця марні, оскільки єдине, що потрібно, це вибрати "правильну" породу собаки. Ветеринари назвали, які породи найспокійніші і найкраще підійдуть для тих, у кого вже є коти, передає видання Newsweek.

Кавалер кінг чарльз спанієль

Кавалер кінг чарльз спанієль чудово підійде для тих, хто має котів

Кавалер кінг чарльз спанієль — британська порода собак типу спанієль, ласкавий та невибагливий сімейний собака, який добре ладнає як з котами, так і іншими членами сім'ї, зокрема дітьми. Джеймі Річардсон, ветеринар, вважає, що це один із найкращих варіантів для тих, у кого вже є коти, оскільки ці собаки спокійні та товариські.

Бернський зенненхунд

Бернський зенненхунд — спокійний і товариський собака

Бернський зенненхунд, попри те, що належить до великих порід собак, вважається спокійним та добродушним улюбленцем. Ветеринари стверджують, що ці собаки дуже прив'язані до своїх сімей, а також дуже врівноважені, через що легко вживаються з котами під одним дахом.

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер у будь-якому віці чудово ладнає з людьми та іншими улюбленцями Фото: З відкритих джерел

Золотистих ретриверів часто заводять у сім'ях, оскільки ті чудово ладнають з дітьми, а також можуть бути добрими компаньйонами для котів. Ветеринари вважають, що ці собаки у будь-якому віці здатні потоваришувати з іншими улюбленцями, однак радять знайомити їх з котами якомога раніше.

Золотисті ретривери грайливі, тому, якщо у сім'ї є коти, краще, аби улюбленці мали час адаптуватися.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер добре контактує з людьми та іншими тваринами в домі Фото: Unsplash

Хоча лабрадори-ретривери великими собаками міцної статури, у них ніжний характер, який робить їх чудовими та неконфліктними домашніми улюбленцями. Вони чудово ладнають з котами, хоча іноді на те, аби тварини потоваришували, знадобиться деякий час, вважають ветеринари.

Мопс

Мопси добре ладять з людьми та котами Фото: Daily Mail

Породу мопс виводили для того, аби ті були домашніми улюбленцями. Через це вони позбавлені мисливських інстинктів, тому не будуть ганятися за котами, як це роблять деякі інші породи собак, стверджують ветеринари.

Також мопси спокійні та врівноважені, через що можуть взагалі не звертати увагу на котів. Тому вони не потребують попереднього знайомства між собою.

