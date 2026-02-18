У мільйон разів більше за світовий ВВП: Росія хоче отримати від Google астрономічну суму

Верховний суд Росії ухвалив рішення про стягнення з Google суми в 91,5 квінтильйона рублів, або 1,2 квінтильйона доларів. Це цифра з 18 нулями.

Верховний суд Росії не став переглядати рішення трьох нижчих інстанцій, які визнали вимоги російських телеканалів до ТОВ "Гугл" на суму понад 91,5 квінтильйона (мільйон трильйонів, або одиниця з 18 нулями) рублів "поточними". Ця сума приблизно в мільйон разів перевищує сукупний світовий валовий продукт, який, за даними Світового банку, оцінюють приблизно в 100 трильйонів доларів, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на матеріали справи.

Суддя Сергій Самуйлов вивчив касаційну скаргу материнської структури — Google International LLC — і не знайшов підстав для передачі спору на розгляд Судової колегії з економічних спорів.

Астрономічна сума вимог до російської "дочки" Google сформувалася після того, як суди зобов'язали структури корпорації розблокувати YouTube-акаунти 13 російських телеканалів і трьох медіакомпаній. Оскільки рішення не виконувалося, неустойка зростала в геометричній прогресії до дати визнання ТОВ "Гугл" банкрутом.

Арбітражний суд Москви визнав ці вимоги поточними, оскільки вони виникли після порушення справи про банкрутство.

За словами конкурсного керуючого "Гугла" Валерія Таляровського, йдеться про 18 вимог від 16 кредиторів — на суму 91 квінтильйон 511 квадрильйонів 687 трильйонів 138 мільярдів 260 мільйонів 100 тисяч рублів. Цю цифру використовуватимуть насамперед для розрахунку часток телеканалів у коштах, які реально вдасться стягнути.

Російські компанії почали подавати позови до Google 2020 року після блокування YouTube-каналів "Царьграда" і РІА ФАН через порушення законодавства про санкції та правил торгівлі. Починаючи з 2022 року, блокування зазнали всі акаунти російських держканалів на YouTube. Російська юрособа ТОВ "Гугл" виплатила "Царьграду" 1 млрд рублів, а в середині 2022 року підрозділ подав заяву про банкрутство, оцінивши вартість своїх активів у 3,5 млрд руб. за суми заборгованості понад 19 млрд. У листопаді 2023 року "дочку" Google визнали банкрутом.

Раніше високий суд Англії та Уельсу заборонив російським телеканалам Russia Today, "Спас" і "Царьград" судитися з Google через блокування YouTube-каналів. Він постановив, що суди з таких питань можуть вестися тільки в юрисдикціях США і Великої Британії. Таким чином, IT-гігант більше не зобов'язаний виплачувати штраф, який у трильйони разів перевищує загальний ВВП усіх країн світу.

