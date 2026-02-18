В миллион раз больше мирового ВВП: Россия хочет получить от Google астрономическую сумму

Верховный суд России утвердил решение о взыскании с Google суммы в 91,5 квинтиллиона рублей, или 1,2 квинтиллиона долларов. Это цифра с 18 нулями.

Верховный суд России не стал пересматривать решения трех нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО "Гугл" на сумму более 91,5 квинтиллиона (миллион триллионов, или единица с 18 нулями) рублей "текущими". Эта сумма примерно в миллион раз превышает совокупный мировой валовой продукт, который по данным Всемирного банка, оценивается примерно в 100 триллионов долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы дела.

Судья Сергей Самуйлов изучил кассационную жалобу материнской структуры — Google International LLC — и не нашел оснований для передачи спора на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Астрономическая сумма требований к российской "дочке" Google сформировалась после того, как суды обязали структуры корпорации разблокировать YouTube-аккаунты 13 российских телеканалов и трех медиакомпаний. Поскольку решение не исполнялось, неустойка росла в геометрической прогрессии до даты признания ООО "Гугл" банкротом.

Арбитражный суд Москвы признал эти требования текущими, так как они возникли после возбуждения дела о банкротстве.

По словам конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского, речь идет о 18 требованиях от 16 кредиторов — на сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей. Эта цифра будет использоваться прежде всего для расчета долей телеканалов в средствах, которые реально удастся взыскать.

Российские компании начали подавать иски к Google в 2020 году после блокировки YouTube-каналов "Царьграда" и РИА ФАН из-за нарушений законодательства о санкциях и правил торговли. Начиная с 2022 года, блокировке подверглись все аккаунты российских госканалов на YouTube. Российское юрлицо ООО "Гугл" выплатило «Царьграду» 1 млрд рублей, а в середине 2022 года подразделение подало заявление о банкротстве, оценив стоимость своих активов в 3,5 млрд руб. при сумме задолженности более 19 млрд. В ноябре 2023 года "дочку" Google признали банкротом.

Ранее высокий суд Англии и Уэльса запретил российским телеканалам Russia Today, "Спас" и "Царьград" судиться с Google из-за блокировки YouTube-каналов. Он постановил, что суды по таким вопросам могут вестись только в юрисдикциях США и Великобритании. Таким образом, IT-гигант больше не обязан выплачивать штраф, в триллионы раз превышающий общий ВВП всех стран мира.

