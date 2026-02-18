Российская нефтяная отрасль столкнулась с волной банкротств. Ужесточение американских санкций обвалило цены на российскую нефть до $40 за баррель и ниже. Это породило ряд банкротств нефтяных компаний в ключевых регионах России.

Госбанк ВТБ планирует подать заявление о банкротстве нефтяной группы First Oil бывшего акционера СИБУРа Якова Голдовского, сообщает The Moscow Times. Компания First Oil работает в главной нефтеносной провинции России ХМАО. Она накопила около 6 млрд рублей долга. На ее балансе есть месторождения с суммарными запасами 14 млн тонн, а добыча составляет 500 тысяч тонн в год. Новые американские санкции заставили нефтяников продавать сырье со скидками до 30 долларов за баррель. Это "добило" First Oil — увеличилась задолженность перед кредиторами и возникли трудности с обслуживанием.

"Отрасль, добывающая нефть, скатывается в кризис, и последние санкции ускорят этот процесс", — отметил Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America. Сейчас он является экспертом Центра исследований России и Евразии Дэвиса в Гарварде.

Відео дня

Цена барреля около $40 делает половину месторождений в РФ убыточными. Даже со скидкой цены на российскую нефть, компаниям РФ сложно найти покупателей. Кроме Китая и, частично, Индии, мало кто готов покупать подсанкционную нефть.

В конце 2025 года процедуру банкротства начали в отношении НК "Янгпур". Она представляет интересы "Беларуснефти" и работает в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее по искам налоговой службы обанкротились Астраханская нефтяная компания и НК "Горный", а Московский кредитный банк в январе требовал от владельцев одного из банкротов около 7 млрд рублей.

По данным Росстата, почти половина российских компаний, добывающих нефть и газ в РФ, являются убыточными. Банки были вынуждены реструктуризировать кредиты для отрасли на 2,7 трлн рублей. Падение экспортных доходов на нефть и высокая ключевая ставка превратились во "взрывоопасный коктейль" для нефтяников.

Напомним, что Венгрия продолжает импортировать российскую нефть. Она делает это несмотря на существование альтернативных маршрутов и курс ЕС на постепенный отказ от энергоресурсов РФ. В то же время, финансовая выгода от закупки более дешевой нафиты не отражается в ценах для венгерских потребителей. Полученную экономию от импорта российского топлива не передают конечным покупателям. Выгода концентрируется в доходах, связанных с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 3 декабря в РФ произошел взрыв на нефтепроводе "Дружба". Подрыв осуществил ГУР МО Украины. Инцидент произошел на участке ветки "Таганрог-Липецк".