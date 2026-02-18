В РФ через падіння цін банкрутують нафтові компанії: що відомо

Російська нафтова галузь зіткнулася з хвилею банкрутств. Посилення американських санкцій обвалило ціни на російську нафту до $40 за барель і нижче. Це породило низку банкрутств нафтових компаній у ключових регіонах Росії.

Держбанк ВТБ планує подати заяву про банкрутство нафтової групи First Oil колишнього акціонера СІБУРу Якова Голдовського, повідомляє The Moscow Times. Компанія First Oil працює в головній нафтоносній провінції Росії ХМАО. Вона накопичила близько 6 млрд рублів боргу. На її балансі є родовища із сумарними запасами 14 млн тонн, а видобуток становить 500 тисяч тонн на рік. Нові американські санкції змусили нафтовиків продавати сировину зі знижками до 30 доларів за барель. Це "добило" First Oil — збільшилася заборгованість перед кредиторами та виникли труднощі з обслуговуванням.

"Галузь, що видобуває нафту, скочується в кризу, і останні санкції прискорять цей процес", — зазначив Крейг Кеннеді, колишній віцепрезидент Bank of America. Зараз він є експертом Центру досліджень Росії та Євразії Девіса в Гарварді.

Ціна бареля близько $40 робить половину родовищ у РФ збитковими. Навіть зі знижкою ціни на російську нафту, компаніям РФ складно знайти покупців. Окрім Китаю та, частково, Індії, мало хто готовий купувати підсанкційну нафту.

Наприкінці 2025 року процедуру банкрутства розпочали щодо НК "Янгпур". Вона представляє інтереси "Беларуснефти" та працює в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Раніше за позовами податкової служби збанкрутували Астраханська нафтова компанія та НК «Горный», а Московський кредитний банк у січні вимагав від власників одного з банкрутів близько 7 млрд рублів.

За даними Росстату, майже половина російських компаній, що видобувають нафту і газ у РФ, є збитковими.. Банки були змушені реструктуризувати кредити для галузі на 2,7 трлн рублів. Падіння експортних доходів на нафту та висока ключова ставка перетворилися на «вибухонебезпечний коктейль» для нафтовиків.

Нагадаємо, що Угорщина продовжує імпортувати російську нафту. Вона робить це попри існування альтернативних маршрутів та курс ЄС на поступову відмову від енергоресурсів РФ. Водночас, фінансова вигода від закупівлі дешевшої нафіти не відображається у цінах для угорських споживачів. Отриману економію від імпорту російського палива не передають кінцевим покупцям. Вигода концентрується у прибутках, пов’язаних із прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном.

Раніше ми також інформували, що в ніч на 3 грудня в РФ стався вибух на нафтопроводі "Дружба". Підрив здійснив ГУР МО України. Інцидент стався на ділянці гілки "Таганрог–Липецьк".