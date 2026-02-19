Таліби спалили близько 600 музичних інструментів: як вони це пояснили (відео)

Напередодні Управління Талібану з розповсюдження доброчесності та запобігання порокам у провінції Парван оголосило, що спалило близько 500 музичних інструментів, зібраних у провінційному центрі та його районах.

Представники талібів у Парвані стверджували, що "музичні інструменти збивають людей зі шляху істинного". Також нинішня афганська влада підкреслює, що музика заборонена відповідно до їхньої інтерпретації релігійного права, повідомляє Afghanistan International.

Поліція звичаїв Міністерства з розповсюдження доброчесності та запобігання порокам у провінції Лагман також повідомила про спалення 100 музичних інструментів.

Абдул Моджиб Ханафі, представник поліції звичаїв талібів у Парвані, заявив, що серед інструментів були фісгармонії, табли, томбаки, дафи, гучномовці та інше аудіообладнання. Їх збирали в провінційному центрі та прилеглих районах протягом останнього року.

Уже 19 лютого Афганський національний інститут музики та Афганський молодіжний оркестр, які зараз перебувають у вигнанні, засудили такі дії талібів. У поширеному, як стверджується, офіційному пресрелізі зображено палаючу купу інструментів у відкритому полі.

Організації назвали це знищення "навмисною спробою стерти культурну самобутність і художню спадщину афганського народу".

Музичні інструменти звалили в одну купу і підпалили Фото: Соцсети

Музика, за їхніми словами, довгий час була невід'ємною частиною соціального життя Афганістану, слугувала засобом самовираження, згуртування і передачі культурних традицій.

Таліби проти музики

З моменту повернення до влади в серпні 2021 року таліби заборонили творення і прослуховування музики. За останні чотири роки влада затримала десятки людей, обвинувачених у виробництві, трансляції або прослуховуванні музики, і знищила тисячі музичних інструментів і звукових систем.

Представники Талібану також попередили власників готелів по всьому Афганістану про необхідність уникати відтворення музики на громадських заходах. Вони вважають виробництво та виконання музики забороненим і виключили факультети образотворчих мистецтв із системи освіти.

Нагадаємо, таліби заборонили жінкам розмовляти з жінками. Раніше вони заборонили їм співати і розмовляти з чоловіками.