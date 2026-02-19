Талибы сожгли около 600 музыкальных инструментов: как они это объяснили (видео)

Накануне Управление Талибана по распространению добродетели и предотвращению пороков в провинции Парван объявило, что сожгли около 500 музыкальных инструментов, собранных в провинциальном центре и его районах.

Представители талибов в Парване утверждали, что "музыкальные инструменты сбивают людей с пути истинного". Также нынешние афганские власти подчеркивают, что музыка запрещена в соответствии с их интерпретацией религиозного права, сообщает Afghanistan International.

Полиция нравов Министерства по распространению добродетели и предотвращению пороков в провинции Лагман также сообщила о сожжении 100 музыкальных инструментов.

Абдул Моджиб Ханафи, представитель полиции нравов талибов в Парване, заявил, что среди инструментов были фисгармонии, таблы, томбаки, дафы, громкоговорители и другое аудиооборудование. Их собирали в провинциальном центре и прилегающих районах на протяжении последнего года.

Уже 19 февраля Афганский национальный институт музыки и Афганский молодежный оркестр, которые сейчас находятся в изгнании, осудили такие действия талибов. В распространенном, как утверждается, официальном пресс-релизе изображена горящая груда инструментов в открытом поле.

Организации назвали это уничтожение "преднамеренной попыткой стереть культурную самобытность и художественное наследие афганского народа".

Музыкальные инструменты свалили в одну кучу и подожгли Фото: Соцсети

Музыка, по их словам, долгое время была неотъемлемой частью социальной жизни Афганистана, служа средством самовыражения, сплочения и передачи культурных традиций.

Талибы против музыки

С момента возвращения к власти в августе 2021 года талибы запретили производство и прослушивание музыки. За последние четыре года власти задержали десятки людей, обвиняемых в производстве, трансляции или прослушивании музыки, и уничтожили тысячи музыкальных инструментов и звуковых систем.

Представители Талибана также предупредили владельцев отелей по всему Афганистану о необходимости избегать воспроизведения музыки на общественных мероприятиях. Они считают производство и исполнение музыки запрещенным и исключили факультеты изящных искусств из системы образования.

Напомним, талибы запретили женщинам разговаривать с женщинами. Ранее они запретили им петь и разговаривать с мужчинами.