Хтось під псевдо Трампа в прямому ефірі критикував скасування тарифів: канал запевняє, що це не президент

Але скептики вважають, що це саме 79-річний президент США телефонував в ефір кабельного каналу C-SPAN і, представившись своїм давнім псевдонімом "Джон Беррон", критикував рішення Верховного суду скасувати його тарифи.

Інцидент трапився вранці 20 лютого, коли в ефір C-SPAN Washington Journal зателефонувала людина, яка використовувала звичайний псевдонім Трампа, "Джон Беррон". Той, хто дзвонив, з інтонаціями Дональда Трампа заявив: "Це найгірше рішення, яке ви коли-небудь ухвалювали у своєму житті, практично", маючи на увазі рішення Верховного суду проти тарифів президента США, пише The Daily Beast.

Дональд Трамп нібито зателефонував на C-SPAN

"Джон Беррон", який відрекомендувався, як "республіканець із Вірджинії" також сказав: "Це жахливе рішення, і у вас є Хакім Джеффріс, який... він ідіот. І у вас є Чак Шумер, який не вміє готувати чізбургери. Звичайно, ці люди щасливі. Звичайно, ці люди щасливі. Але справжні американці не будуть щасливі".

Відео дня

Його перервала ведуча Грета Браунер. Дзвінок пролунав під час сегмента, в якому транслюються думки глядачів.

C-SPAN у неділю спростував припущення про те, що на лінії був президент США: "Оскільки багато хто з вас обговорює дзвінок у C-SPAN у п'ятницю, коли абонент представився як "Джон Беррон", ми хочемо розвіяти ці чутки: це був не президент".

Вони уточнили, що дзвінок надійшов із номера телефону з центральної Вірджинії і стався "під час широко висвітлюваної особистої зустрічі президента з губернаторами в Білому домі".

Рішення Верховного суду 6-3 було ухвалено приблизно за 30 хвилин після початку сніданку з губернаторами, водночас консервативні голова Верховного суду Джон Робертс, Ніл Горсуч і Емі Коні Барретт виступили проти Трампа.

Потім у Трампа відбулася "приватна зустріч", яка почалася о 10:30 ранку і не була відкрита для преси. Він почав свій брифінг для преси щодо рішень Верховного суду о 12:30 дня.

Під час свого емоційного брифінгу в п'ятницю президент Трамп висловив думку, схожу з думкою загадкового "Джона Беррона", заявивши, що рішення Верховного суду щодо тарифів "глибоко розчарувало".

Він назвав суддів, які винесли рішення проти нього, "ганьбою для нашої країни" і "нелояльними до Конституції".

Повідомляється, що після рішення Трамп був розбурханий і почав використовувати нецензурну лексику.

На користь скептиків свідчить той факт, що в 1980-х роках Трамп використовував псевдонім "Джон Беррон", коли дзвонив у ЗМІ. Зазвичай він представлявся, як "прес-секретар Трампа".

Він використовував це ім'я і для свого молодшого сина, який народився 2006 року.

Біограф Трампа, Майкл Д'Антоніо, стверджував, що президент запозичив прийом із фальшивим прессекретарем у свого батька, Фреда, який іноді видавав себе за "містера Гріна".

У Білому домі інцидент із дзвінком не коментували.

Раніше Дональд Трамп оголосив про підписання указу про введення 10-відсоткових мит для всіх країн світу.

Указ про 10-відсоткові мита Трамп підписав на тлі скасування Верховним судом США запроваджених ним попередніх глобальних тарифів. Агентство Reuters 20 лютого повідомляло, що суд скасував можливість Дональда Трампа запроваджувати масштабні податки на імпортні товари, оскільки президент запроваджував їх відповідно до закону, що призначається для дії в надзвичайних ситуаціях національного масштабу.