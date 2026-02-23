Некто под псевдо Трампа в прямом эфире критиковал отмену тарифов: канал уверяет, что это не президент

Но скептики считают, что это именно 79-летний президент США звонил в эфир кабельного канала C-SPAN и, представившись своим давним псевдонимом "Джон Бэррон", критиковал решение Верховного суда отменить его тарифы.

Инцидент случился утром 20 февраля, когда в эфир C-SPAN Washington Journal позвонил человек, использовавший обычный псевдоним Трампа, "Джон Бэррон". Звонивший с интонациями Дональда Трампа заявил: "Это худшее решение, которое вы когда-либо принимали в своей жизни, практически", имея в виду решение Верховного суда против тарифов президента США, пишет The Daily Beast.

Дональд Трамп якобы позвонил на C-SPAN

"Джон Бэррон", который представился, как "республиканец из Вирджинии" также сказал: "Это ужасное решение, и у вас есть Хаким Джеффрис, который… он идиот. И у вас есть Чак Шумер, который не умеет готовить чизбургеры. Конечно, эти люди счастливы. Конечно, эти люди счастливы. Но настоящие американцы не будут счастливы".

Он был прерван ведущей Гретой Браунер. Звонок прозвучал во время сегмента, в котором транслируются мнения зрителей.

C-SPAN в воскресенье опроверг предположение о том, что на линии был президент США: "Поскольку многие из вас обсуждают звонок в C-SPAN в пятницу, когда звонивший представился как "Джон Бэррон", мы хотим развеять эти слухи: это был не президент".

Они уточнили, что звонок поступил с номера телефона из центральной Вирджинии и произошел "во время широко освещаемой личной встречи президента с губернаторами в Белом доме".

Решение Верховного суда 6-3 было принято примерно через 30 минут после начала завтрака с губернаторами, при этом консервативные председатель Верховного суда Джон Робертс, Нил Горсуч и Эми Кони Барретт выступили против Трампа.

Затем у Трампа состоялась "частная встреча", которая началась в 10:30 утра и не была открыта для прессы. Он начал свой брифинг для прессы по решениям Верховного суда в 12:30 дня.

Во время своего эмоционального брифинга в пятницу президент Трамп высказал мнение, схожее с мнением загадочного "Джона Бэррона", заявив, что решение Верховного суда по тарифам "глубоко разочаровало".

Он назвал судей, вынесших решение против него, "позором для нашей страны" и "нелояльными к Конституции".

Сообщается, что после решения Трамп был взбудоражен и начал использовать нецензурную лексику.

В пользу скептиков говорит тот факт, что в 1980-х годах Трамп использовал псевдоним "Джон Бэррон", когда звонил в СМИ. Обычно он представлялся, как "пресс-секретарь Трампа".

Он использовал это имя и для своего младшего сына, родившегося в 2006 году.

Биограф Трампа, Майкл Д'Антонио, утверждал, что президент позаимствовал уловку с фальшивым пресс-секретарем у своего отца, Фреда, который иногда выдавал себя за "мистера Грина".

В Белом доме инцидент со звонком не комментировали.

Ранее Дональд Трамп объявил о подписании указа о введении 10-процентных пошлин для всех стран мира.

Указ о 10-процентных пошлинах Трамп подписал на фоне отмены Верховным судом США введенных им предыдущих глобальных тарифов. Агентство Reuters 20 февраля сообщало, что суд отменил возможность Дональда Трампа вводить масштабные налоги на импортные товары, поскольку президент вводил их в соответствии с законом, который предназначается для действия в чрезвычайных ситуациях национального масштаба.