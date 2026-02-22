Неизвестный в прямом эфире раскритиковал Верховный суд США: в сети подозревают Трампа (видео)

Мужчина, который назвался Джоном Барроном, позвонил во время прямого эфира на телеканал CSPAN и раскритиковал запрет пошлин Верховным Судом США. В сети предполагают, что это был действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

В телеэфир популярного телеканала CSPAN позвонил человек, представившийся республиканцем из Вирджинии Джоном Барроном, и голосом, который очень напоминал акцент Трампа с зажатым пальцами носом, раскритиковал решение Верховного суда, которое фактически разгромило тарифную политику президента. Об этом сообщает издание New York Post.

"Это, по сути, худшее решение в вашей жизни", — возмутился Баррон.

После этого мужчина назвал лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса "дураком", а лидера демократов в Сенате Чака Шумера — человеком, "который даже чизбургер приготовить не может".

Неизвестный, назвавшийся Барроном заявил, что демократы якобы будут рады решению Верховного суда, но, по его словам, "настоящие американцы" не будут радоваться.

После этого ведущая C-SPAN Грета Браунер быстро прервала звонок и переключилась на других собеседников.

Издание отмечает, что во время своего первого срока Дональд Трамп использовал имя Джона Баррона, чтобы "анонимно" комментировать журналистам события, которые касались его как политика.

Вскоре после телефонного разговора с CSPAN настоящий Трамп поднялся на трибуну в зале для пресс-брифингов Белого дома и резко раскритиковал Верховный суд, отмечает New York Post.

"Они просто глупые и приспешники республиканцев-новичков и радикальных левых демократов, и им вообще не место в нем. Они очень непатриотичны и нелояльны к нашей Конституции", — возмущался Трамп.

Напомним, Дональд Трамп объявил о подписании указа о введении 10-процентных пошлин для всех стран мира.

Указ о 10-процентных пошлинах Трамп подписал на фоне отмены Верховным судом США предыдущих глобальных тарифов, которые ввел американский президент. Агентство Reuters 20 февраля сообщало, что суд отменил возможность президента Дональда Трампа вводить масштабные налоги на импортные товары, поскольку политик вводил их в соответствии с законом, который предназначается для действия в чрезвычайных ситуациях национального масштаба.