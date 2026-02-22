Невідомий у прямому ефірі розкритикував Верховний суд США: у мережі підозрюють Трампа (відео)

Чоловік, який назвався Джоном Барроном, зателефонував під час прямого ефіру до телеканалу CSPAN та розкритикував заборону мит Верховним Судом США. У мережі припускають, що це був чинний глава Білого дому Дональд Трамп.

У телеефір популярного телеканалу CSPAN зателефонував чоловік, що представився республіканцем з Вірджинії Джоном Барроном, та голосом, який дуже нагадував акцент Трампа з затиснутим пальцями носом, розкритикував рішення Верховного суду, яке фактично розгромило тарифну політику президента. Про це повідомляє видання New York Post.

"Це, по суті, найгірше рішення у вашому житті", — обурився Баррон.

Після цього чоловік назвав лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса "дурнем", а лідера демократів у Сенаті Чака Шумера — людиною, "яка навіть чизбургер приготувати не може".

Невідомий, який назвався Барроном заявив, що демократи нібито будуть раді рішенню Верховного суду, але, за його словами, "справжні американці" не радітимуть.

Після цього ведуча C-SPAN Грета Браунер швидко перервала дзвінок і переключилася на інших співрозмовників.

Видання зазначає, що під час свого першого терміну Дональд Трамп використовував ім'я Джона Баррона, аби "анонімно" коментувати журналістам події, які стосувалися його як політика.

Незабаром після телефонної розмови з CSPAN справжній Трамп піднявся на трибуну у залі для прес-брифінгів Білого дому та різко розкритикував Верховний суд, зазначає New York Post.

"Вони просто дурні та посіпаки республіканців-новачків та радикальних лівих демократів, і їм взагалі не місце в ньому. Вони дуже непатріотичні та нелояльні до нашої Конституції", — обурювався Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про підписання указу про запровадження 10-відсоткових мит для усіх країн світу.

Указ про 10-відсоткові мита Трамп підписав на тлі скасування Верховним судом США попередніх глобальних тарифів, що ввів американський президент. Агентство Reuters 20 лютого повідомляло, що суд скасував можливість президента Дональда Трампа вводити масштабні податки на імпортні товари, оскільки політик запроваджував їх відповідно до закону, який призначається для дії у надзвичайних ситуаціях національного масштабу.