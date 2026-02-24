Загроза вибуху: прем'єр-міністра Австралії екстрено евакуювали з резиденції

Ентоні Альбанезе евакуювали з офіційної резиденції в Канберрі на три години, поки його будинок обшукували поліція і вибухотехніки.

Прем'єр-міністра Австралії було переведено з резиденції прем'єр-міністра в інше, неназване місце на час проведення розслідування, повідомляє The Guardian.

Обшук тривав понад три години. Представник федеральної поліції Австралії заявив, що їм надійшло повідомлення про ймовірний інцидент, пов'язаний із безпекою, на території об'єкта, розташованого недалеко від будівлі парламенту.

Як стало відомо виданню Guardian Australia, інцидент був пов'язаний із загрозою вибуху.

"Було проведено ретельний обшук охоронної установи, і нічого підозрілого виявлено не було", — йдеться в заяві, але розслідування ще триває.

Раніше у вівторок Альбанезе записав годинне інтерв'ю з журналістом телеканалу Nine Карлом Стефановичем у готелі The Lodge.

Останніми місяцями сам прем'єр-міністр Австралії та інші федеральні депутати стикалися з низкою загроз безпеці. На останніх заходах присутність охорони прем'єр-міністра була більш помітною, ніж зазвичай.

У жовтні минулого року комісар Федеральної поліції Австралії Кріссі Барретт оголосила про створення нових груп із розслідування загроз національній безпеці, зокрема спрямованих проти політиків.

Раніше цього місяця вона заявила комітету Сенату, що політики, інші посадові особи та члени єврейської громади Австралії стають мішенню для злочинців.

За словами Барретт, з кінця минулого року понад 20 осіб уже було звинувачено у зв'язку з цими погрозами.

"Ми спостерігаємо триваюче зростання невдоволення серед окремих осіб, зокрема тих, хто готовий погрожувати в інтернеті, а потім втілювати свої погрози в реальному світі", — заявила Барретт комітету Сенату з бюджетних питань.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року батько і син влаштували теракт на пляжі в Австралії, розстрілявши людей, які зібралися, щоб відсвяткувати Хануку. 15 людей загинули.

А в Сербії правоохоронці повідомили про запобігання замаху на президента Александара Вучича. Підозрюваних заарештували.