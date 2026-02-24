Угроза взрыва: премьер-министра Австралии экстренно эвакуировали из резиденции

Энтони Альбанезе был эвакуирован из официальной резиденции в Канберре на три часа, пока его дом обыскивали полиция и взрывотехники.

Премьер-министр Австралии был переведен из резиденции премьер-министра в другое, неназванное место на время проведения расследования, сообщает The Guardian.

Обыск длился более трех часов. Представитель федеральной полиции Австралии заявил, что им поступило сообщение о предполагаемом инциденте, связанном с безопасностью, на территории объекта, расположенного недалеко от здания парламента.

Как стало известно изданию Guardian Australia, инцидент был связан с угрозой взрыва.

"Был проведен тщательный обыск охранного учреждения, и ничего подозрительного обнаружено не было", — говорится в заявлении, но расследование еще продолжается.

Ранее во вторник Альбанезе записал часовое интервью с журналистом телеканала Nine Карлом Стефановичем в отеле The Lodge.

В последние месяцы сам премьер-министр Австралии и другие федеральные депутаты сталкивались с рядом угроз безопасности. На последних мероприятиях присутствие охраны премьер-министра было более заметным, чем обычно.

В октябре прошлого года комиссар Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт объявила о создании новых групп по расследованию угроз национальной безопасности, в том числе направленных против политиков.

Ранее в этом месяце она заявила комитету Сената, что политики, другие должностные лица и члены еврейской общины Австралии становятся мишенью для преступников.

По словам Барретт, с конца прошлого года более 20 человек уже были обвинены в связи с этими угрозами.

"Мы наблюдаем продолжающийся рост недовольства среди отдельных лиц, в том числе тех, кто готов угрожать в интернете, а затем воплощать свои угрозы в реальном мире", — заявила Барретт комитету Сената по бюджетным вопросам.

Напомним, в конце декабря 2025 года отец и сын устроили теракт на пляже в Австралии, расстреляв людей, собравшихся, чтобы отпраздновать Хануку. 15 человек погибли.

А в Сербии правоохранители сообщили о предотвращении покушения на президента Александара Вучича. Подозреваемых арестовали.