В Сербии пытались убить президента Вучича: полиция раскрыла детали

В Сербии правоохранители сообщили о предотвращении покушения на президента Александара Вучича. Подозреваемых арестовали.

О подготовке покушения на Вучича сообщило Министерство внутренних дел Сербии. По данным правоохранителей, подозреваемые хотели осуществить насильственное изменение конституционного строя Республики Сербия.

В МВД рассказали, что оба подозреваемых — Д. Р. 1975 года рождения и М. Р. 1983-го — являются жителями города Кралево. Их арестовали при наличии оснований для подозрения в подготовке акта против конституционного строя и безопасности Сербии и посягательства на конституционный строй.

По данным полиции, подозреваемые в период с декабря 2025-го по февраль 2026 года готовили насильственное изменение конституционного строя Сербии и свержение высших государственных органов. Для этого они организовали приобретение оружия и готовили покушение на жизнь и здоровье президента Александара Вучича, его жены и детей. Также, по данным следствия, готовилось нападение на сотрудников МВД.

Відео дня

Подозреваемых задержат на срок до 48 часов, а после предъявления обвинения доставят в Высшую прокуратуру в Кралево.

Напомним, в ноябре 2024 года в Сербии вспыхнули массовые протесты из-за гибели 14 человек на вокзале в результате обвала навеса. Люди требовали ареста и наказания виновных и отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нового Сада Милана Джурича.

В марте 2025 года массовые протесты в Сербии против власти и коррупции в стране вспыхнули с новой силой, а Вучич обвинил оппозицию в организации "цветной революции". В августе того же года произошли новые беспорядки в стране, в частности в столице Белграде: СМИ писали о драках на улицах, пострадавших и хаосе.

В ноябре 2025 года Вучича обвинили в "сафари на людей" в Сараево во время Боснийской войны в 1992-1995 годах.