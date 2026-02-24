В Сербії намагалися вбити президента Вучича: поліція розкрила деталі

У Сербії правоохоронці повідомили про запобігання замаху на президента Александара Вучича. Підозрюваних заарештували.

Про підготовку замаху на Вучича повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії. За даними правоохоронців, підозрювані хотіли здійснити насильницьку зміну конституційного ладу Республіки Сербія.

В МВС розповіли, що обидва підозрювані — Д. Р. 1975 року народження та М. Р. 1983-го — є жителями міста Кралєво. Їх заарештували за наявності підстав для підозри у підготовці акту проти конституційного ладу та безпеки Сербії та посягання на конституційний лад.

За даними поліції, підозрювані в період з грудня 2025-го по лютий 2026 року готували насильницьку зміну конституційного ладу Сербії та повалення вищих державних органів. Для цього вони організували придбання зброї та готували замах на життя та здоров'я президента Александара Вучича, його дружини та дітей. Також, за даними слідства, готувався напад на співробітників МВС.

Підозрюваних затримають на строк до 48 годин, а після пред'явлення звинувачення доставлять до Вищої прокуратури в Кралєво.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року в Сербії спалахнули масові протести через загибель 14 людей на вокзалі внаслідок обвалу навісу. Люди вимагали арешту та покарання винних і відставки прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та мера Нового Саду Мілана Джурича.

У березні 2025 року масові протести в Сербії проти влади й корупції в країні спалахнули з новою силою, а Вучич звинуватив опозицію в організації "кольорової революції". В серпні того ж року сталися нові заворушення в країні, зокрема в столиці Белграді: ЗМІ писали про бійки на вулицях, постраждалих і хаос.

В листопаді 2025 року Вучича звинуватили в "сафарі на людей" у Сараєво під час Боснійської війни у 1992-1995 роках.