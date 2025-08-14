Бійки на вулицях, постраждалі і хаос: у Сербії з новою силою спалахнули антиурядові протести (відео)

У Сербії другий день поспіль тривають масштабні протести між сербськими антиурядовими мітингувальниками та прихильниками влади. У різних куточках країни, зокрема у Белграді, люди зіткнулися у сутичках та бійках, влаштувавши хаос. Поліція розганяла протестувальників за допомогою сльозогінного газу.

Related video

Прихильники чинного президента Александара Вучича неодноразово кидали речовини, що палають, у протестувальників у північному місті Новий Сад, поблизу офісів правлячої Сербської прогресивної партії президента. Потім протестувальники розбили вікна офісів. Про це розповіло медіа AP News.

Також тисячі людей вийшли на протести в різних куточках країни, зокрема у Белграді — столиці Сербії. Там правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону груп антиурядових демонстрантів.

У мережі також показали кадри мітингів у Сербії. На відеороликах видно сутички, бійки між людьми. Один із кадрів демонструє, як група людей накинулася на чоловіка та побила його. Також деякі відео демонструють, як на протестах з'являється група невідомих людей, які тримають у руках бити.

Кадри можуть бути чутливими для перегляду.

Видання Kurir повідомило, що мітингувальники, які протестують проти чинної влади, нібито побили поліцейських та прихильників Вучича. Їм медіа також приписує побиття чоловіка.

Після спалахів насильства на вулицях міст країни Александар Вучич звернувся до громадян. За його словами, внаслідок сутичок лише у Новому Саді постраждали близько 60 людей.

"Сьогодні важкий вечір для громадян Сербії. Важливо те, що завдяки мудрості та терпінню нам, дивом, вдалося зберегти мир. Завдяки хоробрості великої кількості поліцейських, а також хоробрості великої кількості громадян, ми уникнули катастрофічного сценарію", — повідомив Вучич.

Також президент Сербії зазначив, що внаслідок мітингів постраждали 16 поліцейських. Самі протести він назвав "багаторазовим замахом".

"Такого насильства в Новому Саду ще не бачили в Сербії. Вони повернулися з палицями, щоб атакувати. Ми навіть не думали виводити армію, громадянської війни не буде", — заявив президент.

Через що відбуваються протести у Сербії

Тривалі протести у Сербії почалися у грудні 2024 року, коли трапилася трагедія у Новому Саду: обвал на залізничній станції спричинив гибель 16 людей. Громадяни звинуватили у цьому корупційну владу.

Натомість Александар Вучич звинуватив опозицію і деякі медіа у тому, що вони прагнуть організувати "кольорову революцію".

Нагадаємо, 29 червня у Сербії спалахнули сутички між демонстрантами та поліціянтами.

16 березня на протестах у Сербії використали звукову гармату, однак Вучич та поліція все заперечували.