Антиурядові протести у Сербії: між демонстрантами та поліцією відбулися сутички (відео)

28 червня у Сербії відбулися протести проти 12-річного правління президента Александара Вучича з вимогою дострокових виборів.

Related video

Влада розгорнула наряди поліції навколо урядових будівель, парламенту та Піонерського парку, де водночас прихильники президента Вучича зібралися на контрпротест, повідомляє Reuters.

Після завершення протесту відбулися сутички між поліцією та протестувальниками, які кидали пляшки, каміння та фаєри в поліцію. Вони закликали правоохоронців припинити втручатись у протести проти влади Вучича і вигукували до них "Опустіть щити".

Начальник поліції Драган Васильєвич повідомив, що під час заворушень шість поліцейських отримали поранення, декілька протестувальників було затримано.

Президент Александар Вучич заявив, що протестувальники намагаються повалити державу.

Студенти, які масово беруть участь в антиурядових протестах, звинувачують уряд в ескалації напруженості.

"Вони (влада)… обрали насильство та репресії проти народу. Кожна радикалізація ситуації – це їхня відповідальність", – йдеться у заяві протестувальників у соціальній мережі X.

Міністр внутрішніх справ Івиця Дачич заявив, що поліція і надалі вживатиме заходів для підтримки громадського порядку і буде заарештовувати всіх, хто нападатиме на поліцію.

Протестувальники звинувачують Вучича у зв'язках зі злочинністю, насильстві проти опонентів та обмеженні свободи для ЗМІ.

Між поліцією та протестувальниками відбулися сутички

За інформацією BBC, у суботу в центрі Белграда зібралося близько 140 000 протестувальників, що є найбільшою явкою за останні місяці.

За кілька днів до найбільшого антиурядового протесту поліція заарештувала десятки активістів, звинувативши їх у тероризмі та підриві конституції.

Президент Александр Вучич відмовляється йти у відставку Фото: BBC

Протести в Сербії: реакція Вучича

Президент Сербії відмовляється від дострокових виборів і переконаний, що за протестами стоять "іноземні сили". Також президент наголосив, що насильство з боку протестувальників не буде терпітись.

"Країну буде захищено, а бандити постануть перед правосуддям", – сказав він журналістам.

Другий термін президентства Вучича закінчується у 2027 році. Тоді ж в країні заплановані і парламентські вибори.

Зараз його коаліція на чолі з Прогресивною партією має 156 з 250 місць у парламенті.

Протести проти влади Вучича: що відомо

Протести проти влади Вучича почалися у грудні минулого року після того, як 1 листопада через обвал на залізничній станції в Нові-Саді загинули 16 людей. Протестувальники звинувачують у катастрофі корупційну владу.

Десятки тисяч громадян, здебільшого студенти, робітники і фермери, періодично виходять на вулиці Белграда, щоб висловити невдоволення президентом і його адміністрацією. Своєю чергою глава держави Александр Вучич звинувачує опозицію і деякі медійні ресурси в спробі організувати "кольорову революцію".

Учасники протестів стверджували, що місцевий ОМОН використовував звукову гармату LRAD під час хвилини мовчання. Як доказ наводяться записи з натовпу.

Вучич усе заперечив і закликав Міністерство юстиції та прокуратуру встановити правду щодо використання звукової гармати і притягнути до відповідальності тих, хто "публічно поширював подібний обман і порушував спокій громадян".

Пізніше віцепрем'єр Сербії Александар Вулін визнав, що російські спецслужби допомагали сербській владі боротися з протестами всередині країни.