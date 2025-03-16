Порушники спокою: президент Сербії велів знайти тих, хто "поширював чутки" про звукову гармату

Александр Вучич хоче притягнути до відповідальності тих, хто розповідав про нібито застосування гармати LRAD для розгону протестувальників на антиурядовому мітингу в Белграді.

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Президент Сербії Александр Вучич закликав Міністерство юстиції та прокуратуру встановити правду щодо використання звукової гармати на вчорашній акції протесту і притягнути до відповідальності тих, хто "публічно поширював подібний обман і порушував спокій громадян". Про це пише Danas.

Одне з відео, яке наводять як доказ, що поліція використовувала LRAD

На засіданні уряду Вучич попросив міністрів проінформувати громадськість про те, що така інформація неправильна, і повідомити громадянам те, що він вважає правдою.

"Добре, що не було великих заворушень і що нам вдалося зберегти мир і не вдаватися до допомоги поліції для зняття напруженості, нам вдалося все тримати під контролем, не вдаючись до кийків", — сказав він.

Вучич додав, що вчора 186 сербських домогосподарств залишилися без тракторів і що хтось ґрунтовно знищує майно сербських домогосподарств, заявивши, що він переговорив із головою Сербської прогресивної партії Мілошем Вучевичем, щоб компенсувати фермерам збитки з приватних коштів.

Говорячи про ситуацію в країні, він сказав, що важливо, щоб усе нормалізувалося, і відповідно, потрібно подивитися, чи є люди, які не хочуть працювати в галузі освіти на постійній основі, додавши, що діти мають навчатися, а система має функціонувати.

Відео, зняте в Белграді під час хвилини мовчання

Поліція Белграда витягнула записи з камер спостереження і тепер заявляє, що звукову гармату не використовували, а люди почали розбігатися, тому що студенти-учасники протестів, "застосували заздалегідь відпрацьовану тактику відступу з місця можливих інцидентів". Вони зняли жовті жилети і втекли, і це нібито викликало хвилю в натовпі, коли вони відхлинули з проїжджої частини.

У поліції заявили, що вуличні камери не зафіксували жодних технічних засобів або осіб із показовими предметами чи зброєю, які могли б спровокувати таку реакцію громадян.

"На підставі всього вищевикладеного можна зробити висновок, що суботня подія була ініційована якимось впливом на громадян, які зібралися, і мала характер психологічного впливу (паніка, страх, вплив психології натовпу, спровокований діями студентів), а не фізичного впливу", — резюмували в поліції Белграда.

Нагадаємо, учасники протестів у Белграді стверджують, що місцевий ОМОН використовував звукову гармату LRAD під час хвилини мовчання. Як доказ наводяться записи з натовпу. Вучич усе заперечує.