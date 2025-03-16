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Порушники спокою: президент Сербії велів знайти тих, хто "поширював чутки" про звукову гармату

Протести в Белграді, протести в Сербії, звукова гармата
Фото: BGNES | Протести в Белграді

Александр Вучич хоче притягнути до відповідальності тих, хто розповідав про нібито застосування гармати LRAD для розгону протестувальників на антиурядовому мітингу в Белграді.

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Президент Сербії Александр Вучич закликав Міністерство юстиції та прокуратуру встановити правду щодо використання звукової гармати на вчорашній акції протесту і притягнути до відповідальності тих, хто "публічно поширював подібний обман і порушував спокій громадян". Про це пише Danas.

Одне з відео, яке наводять як доказ, що поліція використовувала LRAD

На засіданні уряду Вучич попросив міністрів проінформувати громадськість про те, що така інформація неправильна, і повідомити громадянам те, що він вважає правдою.

"Добре, що не було великих заворушень і що нам вдалося зберегти мир і не вдаватися до допомоги поліції для зняття напруженості, нам вдалося все тримати під контролем, не вдаючись до кийків", — сказав він.

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Вучич додав, що вчора 186 сербських домогосподарств залишилися без тракторів і що хтось ґрунтовно знищує майно сербських домогосподарств, заявивши, що він переговорив із головою Сербської прогресивної партії Мілошем Вучевичем, щоб компенсувати фермерам збитки з приватних коштів.

Говорячи про ситуацію в країні, він сказав, що важливо, щоб усе нормалізувалося, і відповідно, потрібно подивитися, чи є люди, які не хочуть працювати в галузі освіти на постійній основі, додавши, що діти мають навчатися, а система має функціонувати.

Відео, зняте в Белграді під час хвилини мовчання

Поліція Белграда витягнула записи з камер спостереження і тепер заявляє, що звукову гармату не використовували, а люди почали розбігатися, тому що студенти-учасники протестів, "застосували заздалегідь відпрацьовану тактику відступу з місця можливих інцидентів". Вони зняли жовті жилети і втекли, і це нібито викликало хвилю в натовпі, коли вони відхлинули з проїжджої частини.

У поліції заявили, що вуличні камери не зафіксували жодних технічних засобів або осіб із показовими предметами чи зброєю, які могли б спровокувати таку реакцію громадян.

"На підставі всього вищевикладеного можна зробити висновок, що суботня подія була ініційована якимось впливом на громадян, які зібралися, і мала характер психологічного впливу (паніка, страх, вплив психології натовпу, спровокований діями студентів), а не фізичного впливу", — резюмували в поліції Белграда.

Нагадаємо, учасники протестів у Белграді стверджують, що місцевий ОМОН використовував звукову гармату LRAD під час хвилини мовчання. Як доказ наводяться записи з натовпу. Вучич усе заперечує.

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