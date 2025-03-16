Нарушители спокойствия: президент Сербии велел найти тех, кто "распространял слухи" о звуковой пушке

Александр Вучич хочет привлечь к ответственности тех, кто рассказывал о якобы применении пушки LRAD для разгона протестующих на антиправительственном митинге в Белграде.

Related video

Президент Сербии Александр Вучич призвал Министерство юстиции и прокуратуру установить правду об использовании звуковой пушки на вчерашней акции протеста и привлечь к ответственности тех, кто "публично распространял подобный обман и нарушал спокойствие граждан". Об этом пишет Danas.

Одно из видео, которое приводится в качестве доказательства, что полиция использовала LRAD

На заседании правительства Вучич попросил министров проинформировать общественность о том, что такая информация неверна, и сообщить гражданам то, что он считает правдой.

"Хорошо, что не было крупных беспорядков и что нам удалось сохранить мир и не прибегать к помощи полиции для снятия напряженности, нам удалось все держать под контролем, не прибегая к дубинкам", — сказал он.

Вучич добавил, что вчера 186 сербских домохозяйств остались без тракторов и что кто-то основательно уничтожает имущество сербских домохозяйств, заявив, что он переговорил с председателем Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем, чтобы компенсировать фермерам ущерб из частных средств.

Говоря о ситуации в стране, он сказал, что важно, чтобы все нормализовалось, и соответственно, нужно посмотреть, есть ли люди, которые не хотят работать в сфере образования на постоянной основе, добавив, что дети должны учиться, а система должна функционировать.

Видео, снятое в Белграде во время минуты молчания

Полиция Белграда извлекла записи с камер наблюдения и теперь заявляют, что звуковая пушка не использовалась, а люди начали разбегаться, потому что студенты-участники протестов, "применили заранее отработанную тактику отступления с места возможных инцидентов". Они сняли желтые жилеты и убежали и это якобы вызвало волну в толпе, когда они отхлынули с проезжей части.

В полиции заявили, что уличные камеры не зафиксировали никаких технических средств или лиц с показательными предметами или оружием, которые могли бы спровоцировать подобную реакцию граждан.

"На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что субботнее событие было инициировано каким-то воздействием на собравшихся граждан и носило характер психологического воздействия (паника, страх, воздействие психологии толпы, спровоцированное действиями студентов), а не физического воздействия", — резюмировали в полиции Белграда.

Напомним, участники протестов в Белграде утверждают, что местный ОМОН использовал звуковую пушку LRAD во время минуты молчания. В качестве доказательства приводятся записи из толпы. Вучич все отрицает.