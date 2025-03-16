Звуковая пушка использовалась на протестах в Сербии: Вучич и полиция все отрицают

Сербскую полицию обвинили в применении звуковой пушки LRAD для разгона протестующих на антиправительственном митинге в Белграде.

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Сербская полиция, как сообщают некоторые СМИ, применила звуковую пушку LRAD, чтобы разогнать более 100 тысяч протестующих на крупнейшем в истории Сербии антиправительственном протесте. При этом сам Александр Вучич и все отрицает. Фокус собрал, все что известно о протестах в Сербии.

Предположительное применение LRAD в Белграде

По данным вещателя Visegrad 24, устройство LRAD (LRAD — long-range acoustic device, дальнодействующее акустическое устройство), издающее оглушительный звук громкостью до 160 децибел, использовалось, когда студенты соблюдали 15-минутное молчание в память о жертвах фатального обрушения железнодорожной станции в Нови-Саде в ноябре 2014 года, которое и положило начало протестам.

На нескольких видео видно, как протестующие разбегаются после применения акустической пушки.

Сам президент Сербии Александр Вучич заявил, что в протестах участвовало 107 тысяч человек. Независимые СМИ предполагают, что их было гораздо больше. После разрозненных столкновений между полицией и протестующими студенческие организаторы внезапно призвали прекратить демонстрацию, сославшись на проблемы безопасности.

Вучич отрицает, что на протестах применялась звуковая пушка

Вучич заявил, что 56 человек получили ранения и 22 арестованы. При этом он отрицал, что полиция применила звуковую пушку. Он заявил, что полиция использовала антидроновые ружья.

"Обвинения в том, что кто-то использовал звуковую пушку – ложны. То что полиция держала в руках – это противодронное ружье… Они не были направлены против кого-либо, они были призваны остановить волну. Когда у вас толпа людей, вам нужно что-то, что может остановить эту толпу, чтобы предотвратить конфликт и спасти жизни. Все лица, участвовавшие в этом разрушении, будут задержаны и привлечены к ответственности за преступные деяния", — заявил Вучич.

Предположительное применение LRAD в Белграде

В полиции также сделали заявление, сообщив, что Министерство внутренних дел Сербии самым решительным образом опровергает появившуюся в некоторых СМИ дезинформацию о том, что во время сегодняшней акции протеста использовалась звуковая пушка.

Министерство внутренних дел никогда не использовало и не использует средства, не предусмотренные законом.

"Сегодняшние сотрудники полиции, несмотря на нападения на них, даже не достали свои служебные дубинки, не говоря уже о применении каких-либо незаконных средств", — сообщили в полиции.

Протесты в Белграде

А министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич подтвердил, что пушка не использовалась и заявил, что в числе задержанных были шесть активистов оппозиции, обвиняемых в заговоре с целью организации государственного переворота.

Протесты в Сербии: что известно

Массовые протесты, начавшиеся в ответ на ноябрьскую катастрофу 2024 года, когда из-за обрушения навеса на железнодорожной станции погибли 15 человек, с тех пор переросли в более широкое движение против коррупции и предполагаемой халатности правительства. Критики обвиняют Вучича в том, что он отдаляет Сербию от Запада и стремится к более тесным связям с президентом России Владимиром Путиным. Многие считают его правление все более авторитарным и соответствующим кремлевскому стилю управления.

Трагедия в Нови Саде

Кроме того, что протестующих задерживают в Белграде, сообщается, что сербские пограничники блокируют журналистов из Хорватии и Словении, утверждая, что их присутствие представляет "угрозу безопасности".

Александр Вучич и Владимир Путин Фото: РБК

Напряжение еще больше возросло после того, как мужчина въехал на своей машине в протестующих в пригороде Белграда, ранив трех человек. Тем временем участники контрдемонстрации в поддержку Вучича, в которую входят бывшие военизированные деятели и футбольные хулиганы, разбили лагерь возле штаб-квартиры президента в знак поддержки.

Вучич уже заявил, что протесты организовывают западные разведывательные службы, хотя он не предоставил никаких доказательств в поддержку этого заявления.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как начинались протесты в Сербии и что сейчас происходит в этой европейской стране.