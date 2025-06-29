Антиправительственные протесты в Сербии: между демонстрантами и полицией произошли столкновения (видео)

28 июня в Сербии состоялись протесты против 12-летнего правления президента Александара Вучича с требованием досрочных выборов.

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Власти развернули наряды полиции вокруг правительственных зданий, парламента и Пионерского парка, где в то же время сторонники президента Вучича собрались на контрпротест, сообщает Reuters.

После завершения протеста произошли столкновения между полицией и протестующими, которые бросали бутылки, камни и файеры в полицию. Они призывали правоохранителей прекратить вмешиваться в протесты против власти Вучича и выкрикивали к ним "Опустите щиты".

Начальник полиции Драган Васильевич сообщил, что во время беспорядков шесть полицейских получили ранения, несколько протестующих были задержаны.

Президент Александар Вучич заявил, что протестующие пытаются свергнуть государство.

Студенты, которые массово участвуют в антиправительственных протестах, обвиняют правительство в эскалации напряженности.

"Они (власть)... выбрали насилие и репрессии против народа. Каждая радикализация ситуации — это их ответственность", — говорится в заявлении протестующих в социальной сети X.

Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что полиция и в дальнейшем будет принимать меры для поддержания общественного порядка и будет арестовывать всех, кто будет нападать на полицию.

Протестующие обвиняют Вучича в связях с преступностью, насилии против оппонентов и ограничении свободы для СМИ.

Между полицией и протестующими произошли столкновения

По информации BBC, в субботу в центре Белграда собралось около 140 000 протестующих, что является самой большой явкой за последние месяцы.

За несколько дней до крупнейшего антиправительственного протеста полиция арестовала десятки активистов, обвинив их в терроризме и подрыве конституции.

Президент Александр Вучич отказывается уходить в отставку Фото: BBC

Протесты в Сербии: реакция Вучича

Президент Сербии отказывается от досрочных выборов и убежден, что за протестами стоят "иностранные силы". Также президент подчеркнул, что насилие со стороны протестующих не будет терпеть.

"Страна будет защищена, а бандиты предстанут перед правосудием", — сказал он журналистам.

Второй срок президентства Вучича заканчивается в 2027 году. Тогда же в стране запланированы и парламентские выборы.

Сейчас его коалиция во главе с Прогрессивной партией имеет 156 из 250 мест в парламенте.

Протесты против власти Вучича: что известно

Протесты против власти Вучича начались в декабре прошлого года после того, как 1 ноября из-за обвала на железнодорожной станции в Нови-Саде погибли 16 человек. Протестующие обвиняют в катастрофе коррупционную власть.

Десятки тысяч граждан, в основном студенты, рабочие и фермеры, периодически выходят на улицы Белграда, чтобы выразить недовольство президентом и его администрацией. В свою очередь глава государства Александр Вучич обвиняет оппозицию и некоторые медийные ресурсы в попытке организовать "цветную революцию".

Участники протестов утверждали, что местный ОМОН использовал звуковую пушку LRAD во время минуты молчания. В качестве доказательства приводятся записи из толпы.

Вучич все отрицал и призвал Министерство юстиции и прокуратуру установить правду об использовании звуковой пушки и привлечь к ответственности тех, кто "публично распространял подобный обман и нарушал покой граждан".

Позже вице-премьер Сербии Александар Вулин признал, что российские спецслужбы помогали сербским властям бороться с протестами внутри страны.