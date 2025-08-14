Драки на улицах, пострадавшие и хаос: в Сербии с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты (видео)

В Сербии второй день подряд продолжаются масштабные протесты между сербскими антиправительственными митингующими и сторонниками власти. В разных уголках страны, в частности в Белграде, люди столкнулись в столкновениях и драках, устроив хаос. Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа.

Related video

Сторонники действующего президента Александра Вучича неоднократно бросали горящие вещества в протестующих в северном городе Новый Сад, вблизи офисов правящей Сербской прогрессивной партии президента. Затем протестующие разбили окна офисов. Об этом рассказало медиа AP News.

Также тысячи людей вышли на протесты в разных уголках страны, в частности в Белграде — столице Сербии. Там правоохранители применили слезоточивый газ для разгона групп антиправительственных демонстрантов.

В сети также показали кадры митингов в Сербии. На видеороликах видно столкновения, драки между людьми. Один из кадров демонстрирует, как группа людей набросилась на мужчину и избила его. Также некоторые видео демонстрируют, как на протестах появляется группа неизвестных людей, которые держат в руках биты.

Кадры могут быть чувствительными для просмотра.

Издание Kurir сообщило, что митингующие, протестующие против действующей власти, якобы избили полицейских и сторонников Вучича. Им медиа также приписывает избиение мужчины.

После вспышек насилия на улицах городов страны Александр Вучич обратился к гражданам. По его словам, в результате столкновений только в Новом Саде пострадали около 60 человек.

"Сегодня тяжелый вечер для граждан Сербии. Важно то, что благодаря мудрости и терпению нам, чудом, удалось сохранить мир. Благодаря храбрости большого количества полицейских, а также храбрости большого количества граждан, мы избежали катастрофического сценария", — сообщил Вучич.

Также президент Сербии отметил, что в результате митингов пострадали 16 полицейских. Сами протесты он назвал "многократным покушением".

"Такого насилия в Новом Саду еще не видели в Сербии. Они вернулись с палками, чтобы атаковать. Мы даже не думали выводить армию, гражданской войны не будет", — заявил президент.

Из-за чего происходят протесты в Сербии

Длительные протесты в Сербии начались в декабре 2024 года, когда случилась трагедия в Новом Саду: обвал на железнодорожной станции вызвал гибель 16 человек. Граждане обвинили в этом коррупционную власть.

Зато Александр Вучич обвинил оппозицию и некоторые медиа в том, что они стремятся организовать "цветную революцию".

Напомним, 29 июня в Сербии вспыхнули столкновения между демонстрантами и полицейскими.

16 марта на протестах в Сербии использовали звуковую пушку, однако Вучич и полиция все отрицали.