Аляска просить Трампа терміново повернути українських біженців: не вистачає робочої сили

Понад 100 українських біженців із приблизно 1000, які проживають на Алясці, залишили штат після того, як президент США Дональд Трамп призупинив програму тимчасового перебування українців минулого року.

У січні республіканська делегація Аляски в Конгресі виступила із закликом продовжити статус деяким громадянам України, а губернатор штату Майк Данліві навіть надіслав відповідного листа Дональду Трампу, повідомляє Anchorage Daily News.

Причиною тривоги губернатора стала гостра нестача робочої сили.

"Аляска стикається з постійною і добре задокументованою нестачею робочої сили. Водночас ми готуємося до періоду масштабного розвитку інфраструктури та ресурсів, який тісно пов'язаний із вашою програмою зі зміцнення енергетичної могутності Америки та національної самодостатності", — написав Данліві Трампу.

Відео дня

За його словами, для реалізації цих проєктів буде потрібна надійна і кваліфікована робоча сила.

"Українські біженці, які нині проживають на Алясці, являють собою негайне і практичне рішення", — стверджував чиновник.

Він підкреслює, що з суто економічного погляду збереження цієї робочої сили вигідне підприємствам Аляски, які вже наймають цих людей.

"Це сприяє своєчасному завершенню великих інфраструктурних проектів і знижує залежність від дорогої робочої сили з інших штатів. У ширшому сенсі це зміцнює американську традицію заохочення законної праці, самодостатності та внеску в національні інтереси", — обґрунтував свою точку зору Данліві у зверненні до глави Білого дому.

Незважаючи на окремі повідомлення про продовження гуманітарного статусу для деяких українських біженців на Алясці до 2028 року, інші все ще чекають на відповідь за своїми заявами, поданими кілька місяців тому.

Як стверджує Зорі Опанасевич, директорка некомерційної організації New Chance United, що допомагає українцям переселятися на Аляску, вона просила губернатора виступити на захист українців на Алясці, особливо з огляду на їхню працездатність і готовність трудитися, оскільки останніми роками штат дедалі більше покладається на приїжджих через брак робочих рук.

Опанасевич дуже сподівається на те, що українці на Алясці отримають загальне звільнення від обмежень, що дасть їм змогу продовжувати працювати в штаті, оскільки штат дуже потребує їх.

Девід Ріттенберг, головний програмний директор організації Catholic Social Services, що надає допомогу біженцям, котрі прибувають на Аляску, наразі в штаті налічується 678 українців, які отримали гуманітарний статус. За останній рік Аляску покинули 119 громадян України.

Наприкінці минулого року делегація Аляски в Конгресі надіслала листа міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем із проханням дозволити українцям залишатися на Алясці доти, доки в їхній країні триває війна.

Тетяна Роббінс, президентка некомерційної організації Project Alaska, що надає допомогу українським біженцям, заявила, що з початку року спостерігається "обнадійливий прогрес". Ті, хто подав заяви на продовження свого гуманітарного статусу з початку року, отримали продовження до 2028 року.

"Це посилає чіткий сигнал про те, що українці, як очікується, залишаться в Сполучених Штатах у найближчому майбутньому, і ми дуже вдячні за цей прогрес", — наголосила вона.

Чому Трамп змушує українців їхати зі США

6 березня 2025 року джерела з Білого дому заявляли, що адміністрація Дональда Трампа планує позбавити приблизно 240 тисяч українців тимчасового правового статусу і прискорено їх депортувати.

Рішення входило в ширші кроки адміністрації щодо мільйонів мігрантів, які отримали тимчасовий захист за гуманітарними програмами за часів Джо Байдена.

Втрата статусу торкнулася не тільки українців, а й громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та афганців, які рятувалися після захоплення країни талібами. Міністерство внутрішньої безпеки США тоді не робило офіційних заяв, а Білий дім і посольство України не відповідали на запити.

Згодом, у серпні, стало відомо, що через завершення дії гуманітарної програми Uniting for Ukraine тисячі українських біженців можуть залишитися без легального статусу. Експерти попереджають про можливі арешти та примусове виселення. Зокрема, близько 120 тисяч українців, які прибули до США за останні два роки через програму Uniting for Ukraine, опинилися під загрозою втрати гуманітарного захисту та депортації.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го 50 громадян України, які втекли до США, повернулися на батьківщину через пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.