Аляска просит Трампа срочно вернуть украинских беженцев: не хватает рабочей силы

Более 100 украинских беженцев из примерно 1000 проживающих на Аляске, покинули штат после того, как президент США Дональд Трамп приостановил программу временного пребывания украинцев в прошлом году.

В январе республиканская делегация Аляски в Конгрессе выступила с призывом продлить статус некоторым гражданам украины, а губернатор штата Майк Данливи даже отправил соответствующее письмо Дональду Трампу, сообщает Anchorage Daily News.

Причиной тревоги губернатора стала острая нехватка рабочей силы.

"Аляска сталкивается с постоянной и хорошо задокументированной нехваткой рабочей силы. В то же время мы готовимся к периоду масштабного развития инфраструктуры и ресурсов, который тесно связан с вашей программой по укреплению энергетической мощи Америки и национальной самодостаточности", — написал Данливи Трампу.

По его словам, для реализации этих проектов потребуется надежная и квалифицированная рабочая сила.

"Украинские беженцы, в настоящее время проживающие на Аляске, представляют собой немедленное и практическое решение", — утверждал чиновник.

Он подчеркивает, что с чисто экономической точки зрения сохранение этой рабочей силы выгодно предприятиям Аляски, которые уже нанимают этих людей.

"Это способствует своевременному завершению крупных инфраструктурных проектов и снижает зависимость от дорогостоящей рабочей силы из других штатов. В более широком смысле это укрепляет американскую традицию поощрения законного труда, самодостаточности и вклада в национальные интересы", — обосновал свою точку зрения Данливи в обращении к главе Белого дама.

Несмотря на отдельные сообщения о продлении гуманитарного статуса для некоторых украинских беженцев на Аляске до 2028 года, другие все еще ждут ответа по своим заявлениям, поданным несколько месяцев назад.

Как утверждает Зори Опанасевич, директор некоммерческой организации New Chance United, помогающей украинцам переселяться на Аляску, она просила губернатора выступить в защиту украинцев на Аляске, особенно учитывая их работоспособность и готовность трудиться, поскольку в последние годы штат все больше полагается на приезжих из-за нехватки рабочих рук.

Опанасевич очень надеется на то, что украинцы на Аляске получат общее освобождение от ограничений, которое позволит им продолжать работать в штате, поскольку штат очень нуждается в них.

Дэвид Риттенберг, главный программный директор организации Catholic Social Services, которая оказывает помощь беженцам, прибывающим на Аляску, в настоящее время в штате насчитываются 678 украинцев, получивших гуманитарный статус. За последний год Аляску покинули 119 граждан Украины.

В конце прошлого года делегация Аляски в Конгрессе направила письмо министру внутренней безопасности Кристи Ноэм с просьбой разрешить украинцам оставаться на Аляске до тех пор, пока в их стране продолжается война.

Татьяна Роббинс, президент некоммерческой организации Project Alaska, оказывающей помощь украинским беженцам, заявила, что с начала года наблюдается "обнадеживающий прогресс". Те, кто подал заявления на продление своего гуманитарного статуса с начала года, получили продление до 2028 года.

"Это посылает четкий сигнал о том, что украинцы, как ожидается, останутся в Соединенных Штатах в обозримом будущем, и мы очень благодарны за этот прогресс", — подчеркнула она.

Почему Трамп вынуждает украинцев уезжать из США

6 марта 2025 года источники из Белого дома заявляли, что администрация Дональда Трампа планирует лишить примерно 240 тысяч украинцев временного правового статуса и ускоренно их депортировать.

Решение входило в более широкие шаги администрации в отношении миллионов мигрантов, которые получили временную защиту по гуманитарным программам во времена Джо Байдена.

Потеря статуса коснулась не только украинцев, но и граждан Кубы, Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и афганцев, которые спасались после захвата страны талибами. Министерство внутренней безопасности США тогда не делало официальных заявлений, а Белый дом и посольство Украины не отвечали на запросы.

Впоследствии, в августе, стало известно, что из-за завершения действия гуманитарной программы Uniting for Ukraine тысячи украинских беженцев могут остаться без легального статуса. Эксперты предупреждают о возможных арестах и принудительном выселении. В частности, около 120 тысяч украинцев, прибывших в США за последние два года через программу Uniting for Ukraine, оказались под угрозой потери гуманитарной защиты и депортации.

Напомним, в ноябре 2025-го 50 граждан Украины, которые бежали в США, вернулись на родину через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.