Дуже детективна історія: в Японії посадили якудзу, який возив уран і плутоній для Ірану

Такеші Ебісаву засудили до 20 років за ґратами за те, що він намагався продати уран і плутоній із М'янми в рамках змови, пов'язаної з іранською ядерною програмою.

Федеральні прокурори США винесли вирок 4 березня. Згідно з судовими документами, Такеші Ебісава був засуджений суддею Коллін Макмахон у Південному окрузі Нью-Йорка після того, як визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення, включно зі змовою з метою здійснення міжнародної незаконної торгівлі ядерними матеріалами, повідомляє NY Times.

Прокурори заявили, що очільник якудзи Ебісава та його спільники намагалися продавати матеріали збройової якості та наркотики, а також намагалися придбати зенітні ракети та іншу зброю для етнічного повстанського угруповання в М'янмі (раніше Бірма).

"Сьогоднішній вирок повинен послужити чітким сигналом: загроза Сполученим Штатам шляхом незаконного обігу ядерних матеріалів, наркотиків і зброї військового призначення викличе безкомпромісну відповідь", — заявив у своїй заяві Терренс Коул, голова Управління по боротьбі з наркотиками США.

Відео дня

Водночас адвокат Ебісави заявив, що він зовсім не якудза, а "злиденний 55-річний хлопець, який жив у дешевих готелях Бангкока", який "отримав місце за столом переговорів із харизматичним агентом під прикриттям, який пропонував йому вигідні угоди".

Згідно з федеральним обвинувальним висновком, 61-річний Такеші Ебісава на початку 2020 року заявив агенту Управління з боротьби з наркотиками під прикриттям, що у нього "є доступ до великої кількості ядерних матеріалів, які він хотів би продати". Він також поцікавився, чи не зацікавиться Іран ураном і плутонієм.

Він відправив конфіденційному джерелу серію фотографій темних кам'янистих матеріалів поруч із лічильником Гейгера, використовуваним для вимірювання радіації. Пізніше того самого року він відправив агенту під прикриттям аналогічні зображення разом із тим, що, за його словами, було результатами лабораторних аналізів, які підтверджують наявність урану і торію.

Фото, надіслані Ебісавою

Коли Ебісава попросив допомоги в продажі матеріалу, агент зробив вигляд, що згоден, заявивши, що покупцем є іранський генерал. Однак це було інше конфіденційне джерело. Ебісава запропонував поставити цьому фальшивому іранському генералу плутоній, який, за його словами, був "навіть кращим за уран".

У міру розвитку подій Ебісава відправив агенту список зброї, яку він хотів отримати в обмін, включно із зенітними ракетами та автоматами АК-47. Він заявив, що якийсь лідер етнічного повстанського угруповання в М'янмі зацікавлений у купівлі цієї зброї.

У травні 2022 року влада провела обшук у його офісі в Бангкоку. І американська ядерно-криміналістична лабораторія встановила, що Ебісава і справді торгував ураном, торієм і плутонієм збройової якості.

Нагадаємо, фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) раніше заявили, що не мають доказів того, що Іран створює ядерну зброю або хоча б має структуровану програму з виробництва такого озброєння.

При цьому спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповіли американцям про поведінку Ірану на переговорах і про те, як Тегеран висміяв спроби контролювати ядерну програму. З'ясувалося, що завдяки прихованим технологіям Іран отримав 460 кг збагаченого урану.