Очень детективная история: в Японии посадили якудзу, который возил уран и плутоний для Ирана

Такеши Эбисаву приговорили к 20 годам за решеткой за то, что он пытался продать уран и плутоний из Мьянмы в рамках заговора, связанного с иранской ядерной программой.

Федеральные прокуроры США вынесли приговор 4 марта. Согласно судебным документам, Такеши Эбисава был приговорен судьей Коллин Макмахон в Южном округе Нью-Йорка после того, как признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения международной незаконной торговли ядерными материалами, сообщает NY Times.

Прокуроры заявили, что глава якудзы Эбисава и его сообщники пытались продавать материалы оружейного качества и наркотики, а также пытались приобрести зенитные ракеты и другое оружие для этнической повстанческой группировки в Мьянме (ранее Бирма).

"Сегодняшний приговор должен послужить четким сигналом: угроза Соединенным Штатам путем незаконного оборота ядерных материалов, наркотиков и оружия военного назначения вызовет бескомпромиссный ответ", — заявил в своем заявлении Терренс Коул, глава Управления по борьбе с наркотиками США .

При этом адвокат Эбисавы заявил, что он вовсе не якудза, а "нищий 55-летний парень, который жил в дешевых отелях Бангкока", который "получил место за столом переговоров с харизматичным агентом под прикрытием, который предлагал ему выгодные сделки".

Согласно федеральному обвинительному заключению, 61-летний Такеши Эбисава в начале 2020 года заявил агенту Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием, что у него "есть доступ к большому количеству ядерных материалов, которые он хотел бы продать". Он также поинтересовался, не заинтересуется ли Иран ураном и плутонием.

Он отправил конфиденциальному источнику серию фотографий темных каменистых материалов рядом со счетчиком Гейгера, используемым для измерения радиации. Позже в том же году он отправил агенту под прикрытием аналогичные изображения вместе с тем, что, по его словам, являлось результатами лабораторных анализов, подтверждающими наличие урана и тория.

Фото, отправленные Эбисавой

Когда Эбисава попросил помощи в продаже материала, агент сделал вид, что согласен, заявив, что покупателем является иранский генерал. Однако это был другой конфиденциальный источник. Эбисава предложил поставить этому фальшивому иранскому генералу плутоний, который по его словам, был "даже лучше урана".

По мере развития событий Эбисава отправил агенту список оружия, которое он хотел получить в обмен, включая зенитные ракеты и автоматы АК-47. Он заявил, что некий лидер этнической повстанческой группировки в Мьянме заинтересован в покупке этого оружия.

В мае 2022 года власти провели обыск в его офисе в Бангкоке. И американская ядерно-криминалистическая лаборатория установила, что Эбисава и правда торговал ураном, торием и плутонием оружейного качества.

Напомним, специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявили, что не имеют доказательств того, что Иран создает ядерное оружие или хотя бы имеет структурированную программу по производству такого вооружения.

При этом специальный представитель Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказали американцам о поведении Ирана на переговорах и о том, как Тегеран высмеял попытки контролировать ядерную программу. Выяснилось, что благодаря скрытым технологиям Иран получил 460 кг обогащенного урана.