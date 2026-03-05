Протестував проти війни: у Сенаті зламали руку ветерану морської піхоти США (відео)

Брайан МакГінніс, ветеран морської піхоти в парадній формі з Північної Кароліни, зірвав засідання Підкомітету з питань збройних сил Верхньої палати Конгресу у Вашингтоні, де обговорювали спільні авіаудари США та Ізраїлю по Ірану, внаслідок чого йому пошкодили руку, а потім заарештували. У деяких ЗМІ пишуть, що руку ветерану зламали.

На відеозаписах, опублікованих у соцмережах, зафіксовано, як МакГінніс встав і почав кричати під час слухань у Сенаті з військових питань, і як співробітники поліції негайно схопили його і спробували вивести з кімнати, пише ABC News.

44-річний Браян МакГінніс — ветеран морської піхоти, професійний пожежник і кандидат від Партії зелених до Сенату США від Північної Кароліни — прибув у будівлю Сенату імені Гарта у військовій формі, з метою висловити свою незгоду з рішенням Дональда Трампа направити американські війська для атаки проти Ірану.

Приблизно за півгодини він дістався до будівлі. Піднявшись зі свого місця в галереї, МакГінніс крикнув:

"Америка не хоче посилати своїх синів і дочок на війну за Ізраїль!"

Відразу після цього троє офіцерів поліції Капітолію почали його видворяти. Він люто чинив опір, унаслідок чого його рука застрягла в дверному отворі.

Сенатор від Монтани Тім Шихі, республіканець, член Комітету зі збройних сил і колишній морський піхотинець, підбіг, щоб допомогти й відчепити руку протестувальника від дверей, хоча йому кричали, що вона застрягла. Під час боротьби між двома чоловіками по залу пролунало гучне "клацання", характерне при переломі.

У заяві, яка швидко поширилася в інтернеті, сенатор Шихі пояснив, що його дії були необхідні для підтримки правоохоронних органів. Замість того щоб висловити жаль з приводу травми, сенатор припустив, що протестувальник сам винен у результаті фізичного зіткнення.

"Поліція Капітолія намагалася вивести несамовитого протестувальника... Він чинив опір. Я вирішив допомогти і деескалувати ситуацію. Цей джентльмен прийшов до Капітолія в пошуках конфронтації, і він її отримав. Сподіваюся, він отримає необхідну допомогу, не вдаючись до подальшого насильства", — написав він.

МакГінніса, незважаючи на отриману травму, заарештували і висунули обвинувачення за сімома пунктами: за трьома пунктами нападу на співробітника поліції, а також за трьома пунктами опору арешту і за пунктом про незаконну демонстрацію.

Правоохоронці запевнили, що йому було надано всю необхідну медичну допомогу.

За кілька годин до інциденту МакГінніс записав відео перед Сенатом, де каже, що "перебував тут, у Вашингтоні, намагаючись висловитися проти Сенату", щоб запитати їх про можливість втягнути країну у війну.

"Будь-хто, хто відчуває себе розчарованим і зрадженим нашим урядом, ви не самотні", — зазначив він.

МакГінніс служив у морській піхоті з 2000 по 2004 рік

Тим часом президент США Дональд Трамп має намір і далі воювати з Іраном, не виключаючи, що конфлікт може затягнутися.

Раніше повідомлялося, що війну проти Ірану почали після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 23 лютого. Під час неї ізраїльська сторона повідомила про можливість ліквідації аятоли Алі Хаменеї внаслідок авіаудару.

Ще до початку конфлікту спеціальний представник США Стів Віткофф разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу інформували американську сторону про позицію Ірану під час переговорів. Зокрема, вони розповіли про зневажливе ставлення Тегерана до спроб обмежити його ядерну програму.