Протестовал против войны: в Сенате сломали руку ветерану морской пехоты США (видео)

Брайан МакГиннис, ветеран морской пехоты в парадной форме из Северной Каролины, сорвал заседание Подкомитета по вооруженным силам Верхней палаты Конгресса в Вашингтоне, где обсуждались совместные авиаудары США и Израиля по Ирану, в результате чего ему повредили руку, а затем арестовали. В некоторых СМИ пишут, что руку ветерану сломали.

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, зафиксировано МакГиннис встал и начал кричать во время слушаний в Сенате по военным вопросам, и как сотрудники полиции немедленно схватили его и попытались вывести из комнаты, пишет ABC News.

44-летний Брайан МакГиннис — ветеран морской пехоты, профессиональный пожарный и кандидат от Партии зеленых в Сенат США от Северной Каролины — прибыл в здание Сената имени Харта в военной форме, с целью выразить свое несогласие с решением Дональда Трампа направить американские войска для атаки против Ирана.

Примерно через полчаса он добрался до здания. Поднявшись со своего места в галерее, МакГиннис крикнул:

"Америка не хочет посылать своих сыновей и дочерей на войну за Израиль!".

Сразу после этого трое офицеров полиции Капитолия принялись его выдворять. Он яростно сопротивлялся, в результате чего его рука застряла в в дверном проеме.

Сенатор от Монтаны Тим Шихи, республиканец, член Комитета по вооруженным силам и бывший морской пехотинец, подбежал, чтобы помочь и отцепить руку протестующего от двери, хотя ему кричали, что она застряла. Во время борьбы между двумя мужчинами по залу раздался громкий "щелчок", характерный при переломе.

В заявлении, которое быстро распространилось в интернете, сенатор Шихи объяснил, что его действия были необходимы для поддержки правоохранительных органов. Вместо того чтобы выразить сожаление по поводу травмы, сенатор предположил, что протестующий сам виноват в исходе физического столкновения.

"Полиция Капитолия пыталась вывести невменяемого протестующего… Он сопротивлялся. Я решил помочь и деэскалировать ситуацию. Этот джентльмен пришел в Капитолий в поисках конфронтации, и он ее получил. Надеюсь, он получит необходимую помощь, не прибегая к дальнейшему насилию", – написал он.

МакГинниса, несмотря на полученную травму, арестовали и предъявили обвинения по семи пунктам: по трем пунктам нападения на сотрудника полиции, а также по трем пунктам сопротивления аресту и по пункту о незаконной демонстрации.

Правоохранители заверили, что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

За несколько часов до инцидента МакГиннис записал видео перед Сенатом, где говорит, что "находился здесь, в Вашингтоне, пытаясь высказаться против Сената", чтобы спросить их о возможности втянуть страну в войну.

"Любой, кто чувствует себя разочарованным и преданным нашим правительством, вы не одиноки", — отметил он.

МакГиннис служил в морской пехоте с 2000 по 2004 год

Тем временем президент США Дональд Трамп намерен и дальше воевать с Ираном, не исключая, что конфликт может затянуться.

Ранее сообщалось, что войну против Ирана начали после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 23 февраля. Во время него израильская сторона сообщила о возможности ликвидации аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара.

Еще до начала конфликта специальный представитель США Стив Уиткофф вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху информировали американскую сторону о позиции Ирана во время переговоров. В частности, они рассказали о пренебрежительном отношении Тегерана к попыткам ограничить его ядерную программу.