Войну против Ирана начали после звонка Трампа Нетаньяху, — Axios

Войну против Ирана начали после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 23 февраля. Во время него израильская сторона сообщила о возможности ликвидации аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара.

В прошлый понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту Трампу и сообщил: верховный лидер Ирана и его главные советники должны были встретиться в одном месте в Тегеране в субботу утром, сообщили Axios.

По словам трех источников, знакомых с обсуждением, существовала возможность уничтожить их в результате одного авиаудара. Звонок 23 февраля, состоявшийся из ситуационной комнаты Белого дома и до сих пор не был обнародован. Он стал ключевым моментом, который положил начало войне в Иране.

Аятолла Али Хаменеи и его ближайшее окружение были целями, которые ни Трамп, ни Нетаньяху не хотели терять. Несмотря на то, что Трамп уже склонялся к удару по Ирану до получения этой информации, конкретную дату он определил только после звонка Нетаньяху.

По словам американских и израильских чиновников, звонок 23 февраля был частью нескольких месяцев интенсивной координации между двумя лидерами. Они встречались дважды и 15 раз разговаривали по телефону в течение тех двух месяцев, предшествовавших войне.

США и Израиль рассматривали возможность нанести удар на неделю раньше, чем в субботу. Но они отложили его по разведывательным и оперативным причинам, в частности по причинам неблагоприятной погоды.

Первоначальная проверка ЦРУ, проведенная по указанию Трампа, подтвердила информацию о Хаменеи, собранную израильской военной разведкой. Подготовка к войне ускорилась после того, как Трамп сообщил Нетаньяху, что рассмотрит дальнейшие действия, однако перед этим выступит с речью о положении страны.

Американские чиновники отметили, что Трамп сознательно не акцентировал внимание на Иране в публичных выступлениях, чтобы не спровоцировать Хаменеи на укрытие до момента удара.

Напомним, что специальный представитель США Стив Уиткофф вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху информировали американскую сторону о позиции Ирана во время переговоров. В частности они рассказали о пренебрежительном отношении Тегерана к попыткам ограничить его ядерную программу.

Ранее мы также информировали, что израильская разведка длительное время осуществляла комплексное наблюдение за Али Хаменеи. Она привлекала технические средства, агентурные источники и детальный анализ его перемещений и образа жизни. Именно эта работа позволила собрать критически важные данные для подготовки операции по его ликвидации.