Війну проти Ірану розпочали після дзвінка Трампа Нетаньягу, — Axios

Війну проти Ірану розпочали після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу 23 лютого. Під час неї ізраїльська сторона повідомила про можливість ліквідації аятоли Алі Хаменеї внаслідок авіаудару.

Минулого понеділка прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зателефонував президенту Трампу та повідомив: верховний лідер Ірану та його головні радники мали зустрітися в одному місці в Тегерані в суботу вранці, повідомили Axios.

За словами трьох джерел, обізнаних з обговоренням, існувала можливість знищити їх в результаті одного авіаудару. Дзвінок 23 лютого, що відбувся з ситуаційної кімнати Білого дому та досі не був оприлюднений. Він став ключовим моментом, який поклав початок війни в Ірані.

Аятола Алі Хаменеї та його найближче оточення були цілями, які ні Трамп, ні Нетаньяху не хотіли втрачати. Попри те, що Трамп уже схилявся до удару по Ірану до отримання цієї інформації, конкретну дату він визначив лише після дзвінка Нетаньягу.

Відео дня

За словами американських та ізраїльських чиновників, дзвінок 23 лютого був частиною кількох місяців інтенсивної координації між двома лідерами. Вони зустрічалися двічі та 15 разів розмовляли телефоном протягом тих двох місяців, що передували війні.

США та Ізраїль розглядали можливість завдати удару на тиждень раніше, ніж у суботу. Але вони відклали його з розвідувальних та оперативних причин, зокрема з причин несприятливої ​​погоди.

Початкова перевірка ЦРУ, проведена за вказівкою Трампа, підтвердила інформацію про Хаменеї, зібрану ізраїльською військовою розвідкою. Підготовка до війни прискорилася після того, як Трамп повідомив Нетаньягу, що розгляне подальші дії, однак перед цим виступить із промовою про становище країни.

Американські чиновники зазначили, що Трамп свідомо не акцентував увагу на Ірані у публічних виступах, щоб не спровокувати Хаменеї на переховування до моменту удару.

Нагадаємо, що спеціальний представник США Стів Віткофф разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу інформували американську сторону про позицію Ірану під час переговорів. Зокрема вони розповіли про зневажливе ставлення Тегерана до спроб обмежити його ядерну програму.

Раніше ми також інформували, що ізраїльська розвідка тривалий час здійснювала комплексне спостереження за Алі Хаменеї. Вона залучала технічні засоби, агентурні джерела та детальний аналіз його переміщень і способу життя. Саме ця робота дала змогу зібрати критично важливі дані для підготовки операції з його ліквідації.