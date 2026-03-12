У США загадково зник генерал, який "занадто багато знав" про НЛО

68-річний відставний генерал-майор ВПС Вільям Ніл Маккасланд вийшов із дому в Альбукерке 27 лютого 2026 року приблизно об 11 годині ранку, і відтоді його не можуть знайти. Після безуспішних пошуків влада звернулася по допомогу до громадськості.

Колишній військовий не виходить на зв'язок із сім'єю, а його мобільний був залишений удома, повідомили CNN в офісі шерифа округу Берналільо в Нью-Мексико.

Пошуки Маккасланда: що відомо

Наступного дня після зникнення генерала офіс шерифа оголосив "Срібну тривогу", що використовується у США для оперативного пошуку зниклих літніх людей, особливо тих, хто страждає на хворобу Альцгеймера, деменцію або інші когнітивні розлади. Вона залишається чинною і зараз.

Під час пошукових заходів правоохоронці прочесали околиці і зв'язалися з більш ніж 600 домовласниками в цьому районі.

За словами поліції, Маккасланд — "завзятий любитель активного відпочинку на природі", займається пішим туризмом, бігом і велоспортом у районі Норт-Іст-Гайтс в Альбукерке і в передгір'ях гір Сандія.

Екс-генерала шукає не тільки офіс шерифа, а й співробітники офісу ФБР в Альбукерrt. Для його пошуків застосовували дрони, а також наряди правоохоронців на конях.

Чим займався Маккасланд

Будучи інженером-космонавтом, здобувши освіту у Військово-повітряній академії США, Массачусетському технологічному інституті та Школі державного управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті, він обіймав низку високих посад протягом своєї кар'єри.

Маккасланд працював головним інженером програми глобальної системи позиціонування Міністерства оборони, директором програми космічних лазерних проєктів і директором спеціальних програм у Пентагоні.

Він також командував дослідницькою лабораторією ВПС на базі ВПС Райт-Паттерсон — базі, про яку давно ходили чутки, що там розташовані позаземні уламки, пов'язані з ">Розуеллом, незважаючи на спростування ВПС.

Вільям Ніл Маккасланд Фото: US Air Force

Після виходу на пенсію Маккасланд працював у компанії To The Stars, Inc., одним із співзасновників якої є музикант гурту Blink-182 Том ДеЛонг, і яка, за його словами, вивчає інформацію про непізнані повітряні явища.

Колишній військовий зник буквально за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп написав на Truth Social, що він доручає Пентагону та іншим федеральним агенціям опублікувати урядові документи, що стосуються позаземного життя і НЛО.

"Я сподіваюся і молюся, щоб це не був один із тих випадків, коли колишній високопоставлений військовий став цілеспрямованою мішенню, і щоб він був знайдений щасливим і здоровим найближчим часом заради себе і своїх близьких. Незалежно від того, чи пов'язане його зникнення з будь-якою його участю в дослідженнях НЛО, я вважаю за краще дати правоохоронним органам необхідний час для проведення своєї роботи, перш ніж робити припущення", — заявив журналістам Луїс Елізондо, колишній офіцер розвідки Міністерства оборони, який зараз виступає за розкриття секретної інформації про НЛО.

Дружина зниклого, Сьюзан Маккасланд Вілкерсон, підтвердила, що її чоловік недовго співпрацював зі спільнотою дослідників НЛО через Тома ДеЛонга:

"Незабаром після звільнення з ВПС Ніл деякий час працював із Томом як неоплачуваний (за вибором Ніла) консультант із військових і технічних/наукових питань, щоб надати правдоподібності його художній книзі та діяльності у ЗМІ. Після того, як росіяни зламали електронну пошту Джона Подести, контакти з Томом і співтовариством, що прагне публікації інформації про НЛО, скоротилися. Цей зв'язок не є підставою для викрадення Ніла. У Ніла немає ніяких особливих знань про тіла і уламки інопланетян з місця аварії в Розуеллі, що зберігаються в Райт-Паттерсон".

Вона також спростувала його проблеми зі здоров'ям.

"Він не був дезорієнтований і не відчував сплутаності свідомості", — сказала вона.

Вільям Ніл Маккасланд — любитель активного відпочинку Фото: Facebook

Маккасланд вийшов на пенсію майже 13 років тому, і Вілкерсон сказала, що "здається вкрай малоймовірним, що його викрали, щоб вивідати в нього дуже давні секрети".

"Можливо, найкраща гіпотеза полягає в тому, що інопланетяни телепортували його на материнський корабель. Однак жодних повідомлень про спостереження материнського корабля над горами Сандія не надходило", — йдеться в повідомленні Вілкерсон.

25 лютого стало відомо, що інтернет-архів The Black Vault, який містив близько 3,8 мільйона розсекречених документів про НЛО, був раптово очищений. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп наказав розсекретити всі урядові файли, пов'язані з прибульцями і позаземним життям.

Нагадаємо, в інтерв'ю журналісту Браяну Тайлеру Коену колишній президент США Барак Обама підтвердив існування позаземного життя, а також зазначив, що сам жодного прибульця не бачив. Він також розповів про Зону 51 і спростував чутки про підземні сховища для інопланетян та пояснив, що це питання часто цікавить громадськість.