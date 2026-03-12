В США загадочно исчез генерал, который "слишком много знал" об НЛО

68-летний отставной генерал-майор ВВС Уильям Нил Маккасланд вышел из дома в Альбукерке 27 февраля 2026 года примерно в 11 часов утра, и с тех пор его не могут найти. После безуспешных поисков власти обратились за помощью к общественности.

Бывший военный не выходит на связь с семьей, а его мобильный был оставлен дома, сообщили CNN в офисе шерифа округа Берналильо в Нью-Мексико.

Поиски Маккасланда: что известно

На следующий день после исчезновения генерала офис шерифа объявил "Серебряную тревогу", которая используется в США для оперативного поиска пропавших пожилых людей, особенно тех, кто страдает болезнью Альцгеймера, деменцией или другими когнитивными расстройствами. Она остается в силе и сейчас.

Во время поисковых мероприятий правоохранители прочесали окрестности и связались с более чем 600 домовладельцами в этом районе.

По словам полиции, Маккасланд — "заядлый любитель активного отдыха на природе", занимается пешим туризмом, бегом и велоспортом в районе Норт-Ист-Хайтс в Альбукерке и в предгорьях гор Сандия.

Відео дня

Экс-генерала ищет не только офис шерифа, но и сотрудники офиса ФБР в Альбукерке. Для его поисков применялись дроны, а также наряды правоохранителей на лошадях.

Чем занимался Маккасланд

Будучи инженером-космонавтом, получив образование в Военно-воздушной академии США, Массачусетском технологическом институте и Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, он занимал ряд высоких постов на протяжении своей карьеры.

Маккасланд работал главным инженером программы глобальной системы позиционирования Министерства обороны, директором программы космических лазерных проектов и директором специальных программ в Пентагоне.

Он также командовал исследовательской лабораторией ВВС на базе ВВС Райт-Паттерсон — базе, о которой давно ходили слухи, что там находятся внеземные обломки, связанные с Розуэллом, несмотря на опровержения ВВС.

Уильям Нил Маккасланд Фото: US Air Force

После выхода на пенсию Маккасланд работал в компании To The Stars, Inc., одним из соучредителей которой является музыкант группы Blink-182 Том ДеЛонг, и которая, по его словам, изучает информацию о неопознанных воздушных явлениях.

Бывший военный пропал буквально через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп написал на Truth Social, что он поручает Пентагону и другим федеральным агентствам опубликовать правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО.

"Я надеюсь и молюсь, чтобы это не был один из тех случаев, когда бывший высокопоставленный военный стал целенаправленной мишенью, и чтобы он был найден счастливым и здоровым в ближайшее время ради себя и своих близких. Независимо от того, связано ли его исчезновение с каким-либо его участием в исследованиях НЛО, я предпочитаю дать правоохранительным органам необходимое время для проведения своей работы, прежде чем строить предположения", — заявил журналистам Луис Элизондо, бывший офицер разведки Министерства обороны, который сейчас выступает за раскрытие секретной информации об НЛО.

Жена пропавшего, Сьюзан Маккасланд Уилкерсон, подтвердила, что ее муж недолго сотрудничал с сообществом исследователей НЛО через Тома ДеЛонга:

"Вскоре после ухода из ВВС Нил некоторое время работал с Томом в качестве неоплачиваемого (по выбору Нила) консультанта по военным и техническим/научным вопросам, чтобы придать правдоподобие его художественной книге и деятельности в СМИ. После того, как русские взломали электронную почту Джона Подесты, контакты с Томом и сообществом, добивающимся публикации информации об НЛО, сократились. Эта связь не является основанием для похищения Нила. У Нила нет никаких особых знаний о телах и обломках инопланетян с места крушения в Розуэлле, хранящихся в Райт-Паттерсон".

Она также опровергла его проблемы со здоровьем.

"Он не был дезориентирован и не испытывал спутанности сознания", — сказала она.

Уильям Нил Маккасланд — любитель активного отдыха Фото: Facebook

Маккасланд вышел на пенсию почти 13 лет назад, и Уилкерсон сказала, что "кажется крайне маловероятным, что его похитили, чтобы выведать у него очень давние секреты".

"Возможно, лучшая гипотеза заключается в том, что инопланетяне телепортировали его на материнский корабль. Однако никаких сообщений о наблюдении материнского корабля над горами Сандия не поступало", — говорится в сообщении Уилкерсон.

25 февраля стало известно, что интернет-архив The Black Vault, который содержал около 3,8 миллиона рассекреченных документов об НЛО, был внезапно очищен. Это произошло после того как президент США Дональд Трамп приказал рассекретить все правительственные файлы, связанные с пришельцами и внеземной жизнью.

Напомним, в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну бывший президент США Барак Обама подтвердил существование внеземной жизни, а также отметил, что сам ни одного пришельца не видел. Он также рассказал о Зоне 51 и опроверг слухи о подземных хранилищах для инопланетян и объяснил, что этот вопрос часто интересует общественность.