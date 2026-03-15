Нафтопродукти в Дністрі після удару РФ по ГЕС: деякі райони Молдови обмежили подачу води
У Молдові на два тижні ввели режим екологічної тривоги. У кількох районах країни вже ввели обмеження на подачу води.
У Молдові встановлено режим екологічної тривоги в басейні річки Дністер на 15 днів, починаючи з 16 березня. Про це повідомляє уряд республіки.
Згідно з даними моніторингу, після атаки Росії на гідроелектростанцію в Новодністровську на Дністрі з'явилася нафтова пляма, що рухається вниз за течією річки. Наразі в районі Наславча — Сороки фіксують перевищення допустимих значень за нафтопродуктами та ароматичними вуглеводнями у воді.
Щоб не допустити поширення забруднення, на Дубоссарському водосховищі встановлять додаткові загородження. Крім того, проведуть інвентаризацію водяних свердловин для їхнього можливого використання.
"Стан тривоги означає не те, що ситуація стала критичною, а те, що влада вчасно встановлює правовий механізм, який дає змогу запобігти її погіршенню", — пояснив генеральний директор Національного центру управління в кризових ситуаціях Сергій Дьякону, додавши, що цей режим надає владі деякі важливі важелі.Важливо
Наприклад, він дає змогу вводити обмеження на забір і використання води в районах, де аналізи показують перевищення допустимих норм. У секторах, де існують ризики, місцева влада інформуватиме громадян про небезпеку використання води з річки Дністер доти, доки її параметри не повернуться в дозволені межі.
При цьому, як зазначається, вже обмежено використання води з Дністра на ділянці між Резиною і Дубоссарами, також було зупинено роботу водозабірної станції в Косеуць. Крім того, тимчасово було припинено подачу води в Наславче і Бєльцях, у Сорокському, Флорештському і Синжерейському районах.
Місцевій владі поставлено завдання протягом 48 годин забезпечити жителів альтернативними джерелами води.
"Те, що ми бачимо сьогодні на річці, — це не природна випадковість, а прямий наслідок війни", — зі свого боку заявив міністр довкілля Георге Гайдер, наголосивши, що безпосереднім винуватцем масштабного забруднення Дністра є Російська Федерація.
Режим екологічної небезпеки в Молдові
Режим екологічної небезпеки охоплює Кишинів, Бєльці, Дрокіївський, Сорокський, Синжерейський, Флорештський, Теленештський, Рєзинський, Келерашський, Оргеївський, Дубосарський, Криулянський і Новоаненський райони, а також адміністративно-територіальні одиниці на лівому березі Дністра, повідомляє Центр управління кризовими ситуаціями.
Частково обмеження поширюються і на Бричанський, Єдинецький, Окницький, Дондюшанський, Ришканський, Глодянський, Фелештський, Унгенський, Ніспоренський, Страшенський, Хинчештський, Чимішлійський, Каушанський райони і район Штефан-Воде.
Нагадаємо, атака по гідроакумулюючій електростанції 7 березня спричинила масштабне забруднення річки Дністер технічним мастилом. Токсична плівка, що утворилася на поверхні води, швидко поширилася вниз за течією і досягла кордонів Молдови.
Фокус писав, що наприкінці 2025 року в Одеській затоці зафіксували масштабне забруднення води рослинною олією. Росіяни обстрілюють портові термінали, пошкоджуючи резервуари з паливом або рослинною олією, внаслідок чого тисячі тонн продукції могли потрапити в море.