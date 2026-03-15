Нафтопродукти в Дністрі після удару РФ по ГЕС: деякі райони Молдови обмежили подачу води

У Молдові на два тижні ввели режим екологічної тривоги. У кількох районах країни вже ввели обмеження на подачу води.

У Молдові встановлено режим екологічної тривоги в басейні річки Дністер на 15 днів, починаючи з 16 березня. Про це повідомляє уряд республіки.

Згідно з даними моніторингу, після атаки Росії на гідроелектростанцію в Новодністровську на Дністрі з'явилася нафтова пляма, що рухається вниз за течією річки. Наразі в районі Наславча — Сороки фіксують перевищення допустимих значень за нафтопродуктами та ароматичними вуглеводнями у воді.

Щоб не допустити поширення забруднення, на Дубоссарському водосховищі встановлять додаткові загородження. Крім того, проведуть інвентаризацію водяних свердловин для їхнього можливого використання.

Відео дня

"Стан тривоги означає не те, що ситуація стала критичною, а те, що влада вчасно встановлює правовий механізм, який дає змогу запобігти її погіршенню", — пояснив генеральний директор Національного центру управління в кризових ситуаціях Сергій Дьякону, додавши, що цей режим надає владі деякі важливі важелі.

Важливо

Наприклад, він дає змогу вводити обмеження на забір і використання води в районах, де аналізи показують перевищення допустимих норм. У секторах, де існують ризики, місцева влада інформуватиме громадян про небезпеку використання води з річки Дністер доти, доки її параметри не повернуться в дозволені межі.

При цьому, як зазначається, вже обмежено використання води з Дністра на ділянці між Резиною і Дубоссарами, також було зупинено роботу водозабірної станції в Косеуць. Крім того, тимчасово було припинено подачу води в Наславче і Бєльцях, у Сорокському, Флорештському і Синжерейському районах.

Місцевій владі поставлено завдання протягом 48 годин забезпечити жителів альтернативними джерелами води.

"Те, що ми бачимо сьогодні на річці, — це не природна випадковість, а прямий наслідок війни", — зі свого боку заявив міністр довкілля Георге Гайдер, наголосивши, що безпосереднім винуватцем масштабного забруднення Дністра є Російська Федерація.

Режим екологічної небезпеки в Молдові

Фото: з відкритих джерел

Режим екологічної небезпеки охоплює Кишинів, Бєльці, Дрокіївський, Сорокський, Синжерейський, Флорештський, Теленештський, Рєзинський, Келерашський, Оргеївський, Дубосарський, Криулянський і Новоаненський райони, а також адміністративно-територіальні одиниці на лівому березі Дністра, повідомляє Центр управління кризовими ситуаціями.

Частково обмеження поширюються і на Бричанський, Єдинецький, Окницький, Дондюшанський, Ришканський, Глодянський, Фелештський, Унгенський, Ніспоренський, Страшенський, Хинчештський, Чимішлійський, Каушанський райони і район Штефан-Воде.

Нагадаємо, атака по гідроакумулюючій електростанції 7 березня спричинила масштабне забруднення річки Дністер технічним мастилом. Токсична плівка, що утворилася на поверхні води, швидко поширилася вниз за течією і досягла кордонів Молдови.

