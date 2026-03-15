Нефтепродукты в Днестре после удара РФ по ГЭС: некоторые районы Молдовы ограничили подачу воды

В Молдове на две недели ввели режим экологической тревоги. В нескольких районах страны уже ввели ограничения на подачу воды.

В Молдове установлен режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней, начиная с 16 марта. Об этом сообщает правительство республики.

Согласно данным мониторинга, после атаки России на гидроэлектростанцию в Новоднестровске на Днестре появилось нефтяное пятно, двигающееся вниз по течению реки. Сейчас в районе Наславча — Сороки фиксируются превышения допустимых значений по нефтепродуктам и ароматическим углеводородам в воде.

Чтобы не допустить распространения загрязнения, на Дубоссарском водохранилище установят дополнительные заграждения. Кроме того, проведут инвентаризацию водяных скважин для их возможного использования.

"Состояние тревоги не означает, что ситуация стала критической, а то, что власти вовремя устанавливают правовой механизм, который позволяет предотвратить ее ухудшение", — пояснил генеральный директор Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Дьякону, добавив, что этот режим предоставляет властям некоторые важные рычаги.

К примеру, он позволяет вводить ограничения на забор и использование воды в районах, где анализы показывают превышение допустимых норм. В секторах, где существуют риски, местные власти будут информировать граждан об опасности использования воды из реки Днестр для, пока ее параметры не вернутся в разрешенные пределы.

При этом, как отмечается, уже ограничено использование воды из Днестра на участке между Резиной и Дубоссарами, также была остановлена работа водозаборной станции в Косэуць. Кроме того, временно была прекращена подача воды в Наславче и Бельцах, в Сорокском, Флорештском и Сынжерейском районах.

Местным властям поставлена задача в течение 48 часов обеспечить жителей альтернативными источниками воды.

"То, что мы видим сегодня на реке — это не природная случайность, а прямое следствие войны", — в свою очередь заявил министр окружающей среды Георге Хайдер, подчеркнув, что непосредственным виновником масштабного загрязнения Днестра является Российская Федерация.

Режим экологической опасности охватывает Кишинев, Бельцы, Дрокиевский, Сорокский, Сынжерейский, Флорештский, Теленештский, Резинский, Кэлэрашский, Оргеевский, Дубоссарский, Криулянский и Новоаненский районы, а также административно-территориальные единицы на левом берегу Днестра, сообщает Центр управления кризисными ситуациями.

Частично ограничения распространяются и на Бричанский, Единецкий, Окницкий, Дондюшанский, Рышканский, Глодянский, Фэлештский, Унгенский, Ниспоренский, Страшенский, Хынчештский, Чимишлийский, Каушанский районы и район Штефан-Водэ.

Напомним, атака по гидроаккумулирующей электростанции 7 марта вызвала масштабное загрязнение реки Днестр техническим маслом. Образовавшаяся на поверхности воды токсичная пленка быстро распространилась вниз по течению и достигла границ Молдовы.

Фокус писал, что в конце 2025 года в Одесском заливе зафиксировали масштабное загрязнение воды растительным маслом. Россияне обстреливают портовые терминалы, повреждая резервуары с топливом или растительным маслом, в результате чего тысячи тонн продукции могли попасть в море.