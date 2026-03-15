Нефтепродукты в Днестре после удара РФ по ГЭС: некоторые районы Молдовы ограничили подачу воды
В Молдове на две недели ввели режим экологической тревоги. В нескольких районах страны уже ввели ограничения на подачу воды.
В Молдове установлен режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней, начиная с 16 марта. Об этом сообщает правительство республики.
Согласно данным мониторинга, после атаки России на гидроэлектростанцию в Новоднестровске на Днестре появилось нефтяное пятно, двигающееся вниз по течению реки. Сейчас в районе Наславча — Сороки фиксируются превышения допустимых значений по нефтепродуктам и ароматическим углеводородам в воде.
Чтобы не допустить распространения загрязнения, на Дубоссарском водохранилище установят дополнительные заграждения. Кроме того, проведут инвентаризацию водяных скважин для их возможного использования.
"Состояние тревоги не означает, что ситуация стала критической, а то, что власти вовремя устанавливают правовой механизм, который позволяет предотвратить ее ухудшение", — пояснил генеральный директор Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Дьякону, добавив, что этот режим предоставляет властям некоторые важные рычаги.Важно
К примеру, он позволяет вводить ограничения на забор и использование воды в районах, где анализы показывают превышение допустимых норм. В секторах, где существуют риски, местные власти будут информировать граждан об опасности использования воды из реки Днестр для, пока ее параметры не вернутся в разрешенные пределы.
При этом, как отмечается, уже ограничено использование воды из Днестра на участке между Резиной и Дубоссарами, также была остановлена работа водозаборной станции в Косэуць. Кроме того, временно была прекращена подача воды в Наславче и Бельцах, в Сорокском, Флорештском и Сынжерейском районах.
Местным властям поставлена задача в течение 48 часов обеспечить жителей альтернативными источниками воды.
"То, что мы видим сегодня на реке — это не природная случайность, а прямое следствие войны", — в свою очередь заявил министр окружающей среды Георге Хайдер, подчеркнув, что непосредственным виновником масштабного загрязнения Днестра является Российская Федерация.
Режим экологической опасности в Молдове
Режим экологической опасности охватывает Кишинев, Бельцы, Дрокиевский, Сорокский, Сынжерейский, Флорештский, Теленештский, Резинский, Кэлэрашский, Оргеевский, Дубоссарский, Криулянский и Новоаненский районы, а также административно-территориальные единицы на левом берегу Днестра, сообщает Центр управления кризисными ситуациями.
Частично ограничения распространяются и на Бричанский, Единецкий, Окницкий, Дондюшанский, Рышканский, Глодянский, Фэлештский, Унгенский, Ниспоренский, Страшенский, Хынчештский, Чимишлийский, Каушанский районы и район Штефан-Водэ.
Напомним, атака по гидроаккумулирующей электростанции 7 марта вызвала масштабное загрязнение реки Днестр техническим маслом. Образовавшаяся на поверхности воды токсичная пленка быстро распространилась вниз по течению и достигла границ Молдовы.
