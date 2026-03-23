У Колумбії розбився військовий літак: на борту були 110 солдатів (відео)

Військовий літак ВПС Колумбії зазнав аварії в Пуерто-Легуїсамо. Точна кількість жертв невідома, попередньо — загинули майже всі, хто були на борту.

Міністр оборони Педро Санчес підтвердив, що літак ВПС Колумбії зазнав аварії, але нічого не сказав про причини аварії і про те, скільки військових загинули, пише La Prensa.

Відомо, що літак Hercules ВПС Колумбії, на борту якого перебували десятки солдатів, зазнав аварії через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Пуерто-Легуїсамо в департаменті Путумайо (південна частина Колумбії) 23 березня.

Очільник Міністерства оборони додав, що військові частини вже перебувають на місці аварії і що активовано протоколи надання допомоги постраждалим та їхнім сім'ям, а також проводиться відповідне розслідування для з'ясування причин аварії.

"Точної кількості жертв і причин аварії поки не встановлено", — додав міністр, хоча місцеві ЗМІ повідомляють, що на борту літака перебувало близько 110 військовослужбовців.

ЗМІ говорять про десятки загиблих

Водночас низка ЗМІ вже повідомили, що в авіакатастрофі загинули щонайменше 90 військовослужбовців. Офіційного підтвердження цьому немає.

"Це була справжня "порохова бочка". Військові експерти кажуть мені, що, за оцінками, вони могли перевозити від 20 000 до 35 000 набоїв, які спричинили потужний вибух під час падіння літака", — зазначив колумбійський блогер і журналіст Мелкіседек Торрес.

У соціальних мережах поширюються відеоролики, на яких видно велику хмару диму, що здіймається над місцем аварії, і розкидані уламки літака, а також військовослужбовці та місцеві мешканці, які наближаються до району для надання допомоги в рятувальних роботах.

Зі свого боку, президент Колумбії Густаво Петро висловив жаль з приводу події і заявив у своєму акаунті: "Сподіваюся, у цій жахливій аварії, якої не повинно було бути, не буде жертв".

Літаки C-130 Hercules, які використовуються також ВПС США, є однією з найпоширеніших моделей у світі для перевезення солдатів і військової техніки та вміщують близько 100 пасажирів, а також їхню зброю і боєприпаси.

