В Колумбии разбился военный самолет: на борту были 110 солдат (видео)

Военный самолет ВВС Колумбии потерпел крушение в Пуэрто-Легуисамо. Точное количество жертв неизвестно, предварительно – погибли почти все, кто были на борту.

Министр обороны Педро Санчес подтвердил, что самолет ВВС Колумбии потерпел крушение, но ничего не сказал о причинах аварии и о том, сколько военных погибли, пишет La Prensa.

Известно, что самолет Hercules ВВС Колумбии , на борту которого находились десятки солдат, потерпел крушение через несколько минут после взлета из аэропорта Пуэрто-Легуисамо в департаменте Путумайо (южная часть Колумбии) 23 марта.

Глава Министерства обороны добавил, что воинские части уже находятся на месте аварии и что активированы протоколы оказания помощи пострадавшим и их семьям, а также проводится соответствующее расследование для выяснения причин аварии.

"Точное число жертв и причины аварии пока не установлены", — добавил министр, хотя местные СМИ сообщают, что на борту самолета находилось около 110 военнослужащих.

СМИ говорят о десятках погибших

При этом ряд СМИ уже сообщили, что в авиакатастрофе погибли не менее 90 военнослужащих. Официального подтверждения этому нет.

"Это была настоящая "пороховая бочка". Военные эксперты говорят мне, что, по оценкам, они могли перевозить от 20 000 до 35 000 патронов, которые повлекли за собой мощный взрыв при падении самолета", - отметил колумбийский блогер и журналист Мелкиседек Торрес.

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно большое облако дыма, поднимающееся над местом крушения, и разбросанные обломки самолета, а также военнослужащие и местные жители, приближающиеся к району для оказания помощи в спасательных работах.

Со своей стороны, президент Колумбии Густаво Петро выразил сожаление по поводу произошедшего и заявил в своем аккаунте: "Надеюсь, в этой ужасной аварии, которой не должно было быть, не будет жертв".

Самолеты C-130 Hercules, используемые также ВВС США, являются одной из наиболее распространенных моделей в мире для перевозки солдат и военной техники и вмещают около 100 пассажиров, а также их оружие и боеприпасы.

Напомним, только в начале 2026 года в Колумбии разбился самолет с политиками.

А в ночь на 23 марта в Нью-Йорке самолет врезался в пожарную машину.