"Ни одного живого человека": в Колумбии упал самолет с политиками на борту (видео)

В среду, 28 января, в Колумбии произошла авиакатастрофа самолета компании Satena во время рейса Кукута-Оканья. На борту находилось 15 человек, среди которых были влиятельные в стране люди.

На борту американского самолета Beechcraft, который потерпел крушение, было 13 пассажиров и 2 членов экипажа. На месте катастрофы спасателям не удалось найти ни одного живого человека, сообщило издание Noticias Caracol.

Самолет вылетел в 11:42 часов по местному времени и должен был приземлиться примерно в 12:05. Он вылетел из аэропорта Камило Даза в Кукуте, главного города Северного Сантандера, в направлении Оканьи, но не прибыл в запланированное время в аэропорт Агуас-Кларас, который считается вторым по величине городом в регионе.

Издание пишет, что перелет между Кукутой и Оканьей длится примерно 25 минут. Как свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar, воздушное судно перестало выходить на связь, когда пролетало над горной местностью.

Место аварии обнаружили здешние фермеры, которые первыми сообщили службы о том, что живых в результате катастрофы, предварительно, нет. Фермеры перед этим услышали громкий взрыв.

"Они обнаружили, что этот самолет полностью уничтожен, и на данный момент они не предоставили нам никаких сообщений ни об одном живом человеке", — заявил Джордж Кинтеро, секретарь службы безопасности Норте-де-Сантандер.

Когда оперативные службы прибыли на место, то подтвердили данные о том, что ни один человек не выжил.

Кто находился на борту самолета, рухнувшего в Колумбии

Как пишет CNN, на борту этого самолета находились влиятельные лица, в частности колумбийский конгрессмен Диогенс Кинтеро и его помощник. Кинтеро был членом национального законодательного органа с 2022 года.

"Диоген Кинтеро был лидером, преданным своему региону, с твердым призванием к служению и глубоким чувством общественной ответственности", — заявили в политической партии "Объединенные силы".

Президент Колумбии уже отреагировал на инцидент, выразив соболезнования семье Кинтеро.

Также известно о гибели Диогена Кинтеро Амайи, представителя палаты от "Особых временных округов мира".

Обстоятельства и причины авиакатастрофы устанавливаются.

